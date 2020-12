Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

331,00 EUR +0,61% (16.12.2020, 21:44)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

404,00 USD +1,14% (16.12.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (16.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Dienst eröffne ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Singapur. Die Online-Plattform wolle "Hunderte Ingenieure" einstellen und habe bereits mit der Rekrutierung begonnen, habe es am Mittwoch in einer Mitteilung geheißen. In dem Zentrum, das als Tor in die Asien-Pazifik-Region dienen solle, würden künftig "neue Möglichkeiten" für das US-Unternehmen ausgelotet. Zudem wolle Zoom Video Communications sein vor zwei Jahren eröffnetes Rechenzentrum in der südostasiatischen Wirtschaftsmetropole erweitern.Die Zoom Video Communications-Aktie habe zwar am Mittwoch etwas zulegen können. Ein Befreiungsschlag sei das nach der jüngsten deutlichen Korrektur allerdings noch nicht. Das Papier habe im Oktober bei 588,84 USD sein bisheriges Hoch erzielt. Seitdem befinde sich die Zoom Video Communications-Aktie auf Konsolidierungskurs. Günstig sei sie jedoch immer noch nicht. Für den "Aktionär" sei der Titel deswegen derzeit kein Kauf. Eine wichtige Unterstützung stelle das Novembertief bei 366,28 USD dar, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: