Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

333,00 EUR +4,39% (11.11.2020, 14:05)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

376,01 USD -9,01% (10.11.2020)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (11.11.2020/ac/a/n)



Der beliebte Videokonferenz-Dienst Zoom gehöre fraglos zu den größten Profiteuren der Pandemie. In der Spitze habe sich das Papier verneunfacht. Entsprechend stark bergab gehe es nun, nachdem sich in Sachen Corona-Impfstoff eine positive Wende abzeichne.Seit dem Oktober-Hoch habe Zoom bereits rund 40 Prozent eingebüßt. Aktuell teste die Aktie die 100-Tage-Linie bei 365,88 Dollar. Sollte dieser Support nicht halten, dann drohe ein weiteres Abrutschen der Aktie in Richtung der 300 Dollar Marke. Erst an dieser Stelle sei von einer sehr harten Gegenwehr der Bullen zu rechnen.Das Gros der Analysten bleibe trotz des Crashs weiterhin bullish oder neutral. Insgesamt würden laut Bloomberg aktuell 13 Experten das Papier zum Kauf empfehlen, 14 würden es auf "halten" einstufen und nur vier würden raten, die Aktie zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege dabei bei 469,50 Dollar. Vom aktuellen Kursniveau ausgehend, entspreche es einem Aufwärtspotenzial von 25 Prozent.Anleger halten sich von der Zoom-Aktie weiterhin fern, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2020)