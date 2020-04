Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (09.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Google blockiere die Software des Videokonferenz-Dienstes Zoom auf den Computern seiner Mitarbeiter, nachdem diverse Sicherheitslücken und Datenschutz-Probleme bekannt geworden seien. Das Desktop-Programm genüge nicht Googles Sicherheits-Anforderungen, habe ein Sprecher der Website "Buzzfeed" am Mittwoch gesagt. Die Mitarbeiter könnten allerdings weiterhin Zoom privat im Webbrowser oder auf Smartphones und Tablets nutzen.Zoom, eigentlich für den Einsatz in Unternehmen gedacht, werde in der Coronavirus-Krise vermehrt nicht nur zur Heimarbeit, sondern auch für private Videochats, Unterricht und Gottesdienste genutzt. Die tägliche Nutzerzahl sei von 10 Mio. im Dezember auf zuletzt 200 Mio. hochgesprungen. Zugleich seien Probleme wie die Weitergabe einiger Daten an Facebook bekannt geworden, wie auch eine weniger konsequente Verschlüsselung als von Zoom behaupte.Google habe Konkurrenz für Zoom im eigenen Haus mit dem Dienst Meet. Dieser Service gewinne täglich mehr als 2 Mio. Nutzer hinzu, habe ein Google-Manager der Technologie-Website "CNET" gesagt.Die Zoom Video Communications-Aktie habe sich im Zuge der Coronavirus-Krise vervielfacht, habe zuletzt jedoch im Zuge der Probleme deutlich korrigiert. Mit dem Rechtsproblem stehe dem US-Unternehmen noch Ärger vor der Tür - Ausgang ungewiss. Die Zoom Video Communications-Aktie sei deswegen kein Kauf, Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link