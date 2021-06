Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Videokonferenzdienst Zoom profitiere weiterhin massiv vom Wandel der Arbeitswelt in der Corona-Pandemie. Im vergangenen Vierteljahr sei der Umsatz um 191 Prozent auf 956,2 Millionen Dollar gestiegen. Der Gewinn sei von 27 Millionen Dollar ein Jahr zuvor auf 227,4 Millionen Dollar hochgesprungen, wie Zoom nach US-Börsenschluss am Dienstag mitgeteilt habe. Die Firma habe mit den Zahlen für das Ende April abgeschlossene erste Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel zeitweise um drei Prozent zugelegt.Zoom stelle sich zugleich auf die Zeit nach der Pandemie ein, in der wieder mehr Arbeit in Büros erledigt werde. Firmenchef Eric Yuan wolle sich für die Zukunft unter anderem damit rüsten, dass Zoom zusätzlich zu den Videokonferenzen auch die Sprachtelefonie in Unternehmen übernehme. Dafür habe Zoom nun auch einen eigenen Telefonapparat mit großem Display im Angebot. Als jüngsten Erfolg in dem Bereich habe Yuan einen Deal mit dem Konsumgüter-Riesen Kimberly-Clark hervorgehoben, der 25.000 Telefon-Anschlüsse bei Zoom gebucht habe.Zoom bereite die Anleger zugleich weiter darauf vor, dass das Wachstumstempo abflachen werde. Für das gesamte Geschäftsjahr habe Finanzchefin Kelly Steckelberg ein Umsatzplus von rund 50 Prozent auf knapp vier Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.Zugleich habe sich Yuan überzeugt gezeigt, dass es keine Rückkehr zum Alltag vor Corona geben werde: "Das hybride Arbeitsmodell wird bleiben."Das Geld verdiene Zoom allerdings nach wie vor im Geschäft mit größeren Unternehmen. Im vergangenen Geschäftsquartal habe Zoom rund 30.000 Unternehmenskunden mit mehr als zehn Beschäftigten dazugewonnen. Von den 497.000 solcher Kunden kämen jetzt 63 Prozent der Erlöse.Die Aktie von Zoom sei nachbörslich fast drei Prozent auf 337,15 Dollar geklettert. Damit sei es dem Papier gelungen, die kurzfristige Trendlinie bei 332 Dollar zu überwinden. Für den endgültigen Befreiungsschlag aus der seit Oktober andauernden Korrektur reicht dies zwar noch nicht, dies ist aber ein erstes klares positives Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2021)Mit Material von dpa-AFX