Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Zoom wolle eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Videokonferenzen umsetzen - aber nicht für jeden. Privatpersonen, die den kostenlosen Service der App nutzen würden, sollten die sichere Verschlüsselungsmethode nicht bekommen. Das begründe das Unternehmen damit, dass im Notfall das Sammeln von Beweismitteln erschwert werde. Die Nachricht sei gekommen, nachdem die Aktie den gestrigen US-Handelstag wegen Top-Zahlen mit 7,59 Prozent im Plus beendet habe.Im Meeting mit Investoren nach den Zahlen habe Zoom-Chef Eric Yuan klargemacht: "Wir denken, dass wir diesen Service anbieten müssen", allerdings nur für professionelle Nutzer. Privatleute, die die App in der Corona-Krise unter anderem für virtuelle Treffen, Vorlesungen oder Gottesdienste benutzen würden, sollten nicht in den Genuss der Absicherung kommen. Ausnahmen könnten jedoch gemacht werden, beispielsweise für NGOs.Als Grund nenne Yuan die Zusammenarbeit mit dem FBI und den lokalen Sicherheitsbehörden, um via Zoom begangene Straftaten verfolgen zu können. Darunter falle zum Beispiel das Live-Übertragen von Kindesmissbrauch - ein Umstand, der Zoom den Beinamen "Netflix für Kinderpornos" eingebracht habe. Mit dem rasanten Anstieg der Konferenz-Teilnehmer (von zehn auf 300 Millionen in einem Quartal) während der globalen Corona-Lockdowns hätten die strafbaren Delikte zugenommen.Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorge dafür, dass nur die Geräte der jeweiligen Gesprächsteilnehmer die Konferenzdaten entschlüsseln und verwenden könnten. Sicherheitsbehörden würden so im Zweifel der Zugriff auf Beweismittel erschwert. Um etwaige Strafverfolgungen aber weiter zu ermöglichen, müssten Privat-Konferenzen Stück weit unverschlüsselt bleiben. Ein massiver Dämpfer für Nutzer des kostenlosen Services, der weiteres Wachstum behindern könnte.Die Aktie von Zoom habe gestern ein neues Allzeithoch erreicht. Aktuell notiere das Papier bei 223,87 Dollar und sei damit extrem heiß gelaufen. Zwar wäre die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Videokonferenzen ein Meilenstein, aber die Einschränkungen würden den Optimismus dämpfen. Mit einem 2021er KGV von etwa 300 sei auch bereits viel Innovationsfantasie eingepreist.Thobias Quaß von "Der Aktionär" rät deswegen weiterhin nicht zum Kauf der extrem volatilen Zoom-Aktie. (Analyse vom 04.06.2020)