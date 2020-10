Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

407,00 EUR -1,21% (06.10.2020, 16:19)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

480,3601 USD -1,03% (06.10.2020, 16:07)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (06.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Die Zoom Video Communications-Aktie zeige sich unglaublich stark. Seit Jahresanfang habe sich der Wert sogar versechsfacht. Trotz einer astronomischen Unternehmensbewertung scheine der Höhenflug aber in Kürze weiterzugehen. Eine auslaufende Chartformation könnte dafür den entscheidenden Impuls geben.Der US-Titel laufe gerade dem Ende ihrer Chartformation entgegen. Nach dem steilen Anstieg seit Jahresbeginn habe die Präsentation der Q2-Zahlen am 31. August für zusätzliche Volatilität gesorgt. Nach einem massiven Kurssprung nach oben sei ein starker Rücksetzer gefolgt. Das Papier habe danach seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und am 23. September ein Allzeithoch bei 529,74 Dollar erreicht.Von dort an habe die Zoom Video Communications-Aktie in Form eines Dreiecks konsolidiert. In Verbindung mit dem vorangegangenen Anstieg sei diese Formation in der Charttechnik als Wimpel-Formation bekannt und stehe für steigende Kurse.Gelinge der Ausbruch aus der Wimpel-Formation, locke die Zoom Video Communications-Aktie mit einem enormen Gewinnpotenzial. Aufgrund der sehr hohen Unternehmensbewertung (KGV: 603) ist der Titel aber nur für risikoaffine Trader geeignet, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link