Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

213,00 EUR -1,84% (24.07.2020, 12:38)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

251,50 USD -3,71% (23.07.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (24.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Anbieter gehöre zweifellos zu den großen Corona-Profiteuren, denn die Nachfrage nach beliebten Homeoffice-Anwendungen wie Zoom habe in der Krise massiv zugenommen. Nun wolle das US-Unternehmen auch international expandieren.Die Zoom Video Communications-Aktie habe sich seit Jahresanfang in der Spitze fast verdreifacht. So gesehen sei trotz des jüngsten Rücksetzers der Aufwärtstrend völlig intakt. Damit sich die laufende Korrektur nicht ausweite, müsse aber der Widerstand bei 241 USD halten. Sonst drohe ein weiteres Abrutschen unter die 50-Tage-Linie, was ein Verkaufssignal generieren würde."Der Aktionär" sei weiterhin von Zoom Video Communications nicht überzeugt: Das Unternehmen müsse u.a. mit solchen Tech-Giganten wie Microsoft (Teams), Google (Hangouts Meet) oder Cisco (WebEx) um Marktanteile kämpfen, was auf ein Fehlen eines Burggrabens hindeute. Zudem weise die Zoom Video Communications-Aktie mit einem 2021er-KGV von rund 200 und einem KUV von rund 39 ein erhöhtes Rückschlagpotenzial auf. Anleger sollten der Zoom Video Communications-Aktie fernbleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2020)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: