Börsenplätze Zoetis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zoetis-Aktie:

168,85 EUR +0,93% (13.07.2021, 11:37)



NYSE-Aktienkurs Zoetis-Aktie:

198,33 USD +0,42% (12.07.2021)



ISIN Zoetis-Aktie:

US98978V1035



WKN Zoetis-Aktie:

A1KBYX



Ticker-Symbol Zoetis-Aktie:

ZOE



NYSE-Symbol Zoetis-Aktie:

ZTS



Kurzprofil Zoetis Inc.:



Zoetis (ISIN: US98978V1035, WKN: A1KBYX, Ticker-Symbol: ZOE, NYSE-Symbol: ZTS) gehört zu den weltweit größten Tiergesundheitsunternehmen. Die Gesellschaft, ehemals eine Sparte von Pfizer, entwickelt, produziert und vermarktet Veterinär-Impfstoffe und -Medikamente für Nutz- und Haustiere. Das Produktangebot umfasst die Bereiche Anti-Infektive, Impfstoffe, Parasitizide, Futterzusatzstoffe und Medizinalfutter sowie andere pharmazeutische Produkte. Neben dem Angebot für Nutz- und Haustiere bietet das Unternehmen auch diagnostische und genetische Dienstleistungen, beispielsweise Immundiagnosen und Gentests oder Services wie Milchdatenmanagement, E-learning und professionelle Beratung. Zu den angebotenen Marken gehören unter anderem Draxxin, Bovishield®, Embrex® oder Vanguard®. (13.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoetis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoetis Inc. (ISIN: US98978V1035, WKN: A1KBYX, Ticker-Symbol: ZOE, NYSE-Symbol: ZTS) unter die Lupe.In Ausgabe 12/21 habe sich "Der Aktionär" dem Thema "Tiergesundheit" gewidmet und mit Covetrus eine laufende Empfehlung sowie den Weltmarktführer Zoetis und das Unternehmen Heska aufgegriffen. Die beiden letztgenannten hätten am Montag neue Rekordstände erreicht. Der Heska-Aktie habe ein Analystenkommentar frischen Rückenwind verliehen.Denn Guggenheim habe den Tierdiagnostik-Wert von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel auf 280 Dollar beziffert. In der Folge sei die Heska-Aktie um gut 3,5 Prozent gestiegen und habe bei 246,39 Dollar ein frisches Rekordhoch erreicht.Ebenfalls von "neutral" auf "buy" hochgestuft worden sei die Aktie von Covetrus, das Kursziel beziffere Guggenheim auf 30 Dollar. Die Aktie habe am Montag daraufhin 2,4 Prozent gewonnen.Die Aktien von Heska und Zoetis haben in den letzten Wochen eine beeindruckende Rally auf das Börsenparkett gezaubert und sind inzwischen reif für eine charttechnische Korrektur: Haltepositionen, wie Covetrus, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link