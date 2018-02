München (www.aktiencheck.de) - "Alarmsignal vom Anleihemarkt" titelte schon vor rund drei Wochen boerse.ard.de, so die Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick".



In der Tat: Die anziehenden Anleiherenditen würden auf die Stimmung an den Aktienmärkten drücken. Mit den aktuellen Anstiegen sei dies bereits früh im Jahr zum Schlüsselthema geworden. Es dürfte in einem insgesamt konjunkturell weiterhin guten Aktienumfeld ein Top-Thema bleiben, insbesondere wenn die derzeitige Dynamik der Renditeschübe nach oben länger anhalte.



"Stärker als erwartet steigende Bondrenditen bleiben das wichtigste Risiko für die Börsen im Jahr 2018. Sie bringen wieder mehr Volatilität an die Aktienmärkte und damit auch ein Stück mehr Normalität zurück", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Die anhaltend gute Weltkonjunktur sei die wichtigste Stütze für die Aktienmärkte. Gerade jetzt seien daher weiter überzeugende Makrodaten wichtig. (02.02.2018/ac/a/m)





