Wien (www.aktiencheck.de) - Die anfängliche Kauflaune an der Wall Street wurde gestern im Laufe des Tages von steigenden Anleihenrenditen und wieder angefachten Zinsängsten gedämpft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aluminium habe im Tagesverlauf kräftig nachgegeben, nachdem Steve Mnuchin eine Aussetzung der Sanktionen gegen den russischen Aluminiumproduzenten Rusal in Aussicht gestellt habe, sofern der Oligarch Oleg Deripaska die Kontrolle über den Konzern abgebe.Die asiatischen Aktienmärkte hätten den Tag deutlich im Plus eröffnet (Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) +1,07%, Topix (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU) +0,88%, Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) +0,74%). Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen quasi unveränderten Handelsstart hindeuten. (24.04.2018/ac/a/m)