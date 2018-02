Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar wertet weiter auf, so dass Gold weiter unter Druck steht, so die Analysten der Commerzbank.Heute würden die Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten FED-Sitzung vom 31. Januar schauen. Sollte darin ein falkenhafterer Ton zum Ausdruck kommen, könnte dies dem US-Dollar weiteren Rückenwind geben und der Goldpreis entsprechend weiter sinken.Die russische Zentralbank habe eigenen Angaben zufolge im Januar 600 Tsd. Unzen (18,7 Tonnen) Gold gekauft. Damit setze sie ihre Goldkäufe zur Diversifizierung der Währungsreserven fort. Gemäß Daten des Internationalen Währungsfonds habe auch die Türkei im Januar große Mengen Gold gekauft (560 Tsd. Unzen bzw. 17,4 Tonnen). Die türkische Zentralbank habe ihre Goldreserven damit 13 Monate in Folge um insgesamt 205 Tonnen aufgestockt. Sie fülle ansatzweise die Lücke, die die chinesische Zentralbank (PBoC) hinterlassen habe. Die PBoC habe mittlerweile 15 Monate in Folge kein Gold mehr gekauft. Ein kleiner, aber seit Jahren stetiger Goldkäufer bleibe Kasachstan. (21.02.2018/ac/a/m)