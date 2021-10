Aber das Gesamtbild sei nahezu das Gleiche: In Summe Stagnation in den Jahren 2021 und 2022. Im Falle von Russland würden die Analysten der RBI nach der fiskalpolitischen Stimulierung in 2020/2021 eine Rückkehr zu einer ultra-konservativen Fiskal- und Geldpolitik erwarten und daher sich näher am niedrigen erwarteten Potenzialwachstum für 2022 positionieren und seien damit vorsichtiger als der IWF. Die Analysten der RBI sähen den fiskalpolitischen Stimulus als sehr spezifisches Krisenreaktionsmuster an - auch im Hinblick auf den Wahlkalender.



In Summe sähen sich die Analysten der RBI für 2022 im Aggregat in ihren Wachstumsprognosen etwas vorsichtiger positioniert als der IWF, was sie mit zunehmenden aktuellen Konjunkturabwärtsrisiken - von teils überhitzen Niveaus - durch globale Trends wie Preissteigerungen und Lieferengpässe in Verbindung bringen würden. Die Analysten der RBI sähen hier teils "gesunde" marktwirtschaftliche Anpassungsprozesse am Werk, im Lichte der starken wirtschaftspolitischen Stimulierung. Dennoch sei die CEE-Region weniger betroffen von Globaltrends, die den IWF zu deutlich schärferen Wachstumsprognoserevisionen in den Emerging Markets als in den Entwickelten Volkswirtschaften veranlasst habe (World Economic Outlook Oktober vs. April).



Insofern würden sich nun die relativ hohen Impfquoten in CE/SEE (im Vergleich zu anderen Emerging Markets) sowie die strukturell tiefe Integration mit der Eurozone auszahlen. Zudem weise gerade die Eurozone bzw. die EU ein recht ausgeglichenes Wachstumsprofil für 2021 bis 2023 auf. Die Analysten der RBI würden dieses Gesamtbild auf Basis der außergewöhnlichen fiskalpolitischen Antwort auf die COVID-19-Krise innerhalb der EU teilen, die - wie derzeit in Ansätzen schon erkennbar - einen nachhaltigen Investitionszyklus anstoßen sollte. Interessanterweise habe der IWF seine Wachstumsprognose für China für 2021 schon recht deutlich nach unten revidiert (-0,4 Prozentpunkte), 2022 aber unverändert belassen. Hier sähen die Analysten der RBI jedoch gewisse unlängst schlagend gewordene Abwärtsrisiken über diese Indikationen hinaus.



Wie auch die Analysten der RBI unterstelle der IWF für das laufende Jahr ein niedrigeres, für das kommende Jahr dagegen ein (etwas) höheres BIP-Wachstum als in der gesamten Eurozone. Sowohl die Prognosen für 2021 als auch 2022 seien um jeweils etwa ein halbes Prozent auf 3,9% bzw. 4,5% angehoben worden. Zwar bewege sich damit die Annahme für das nächste Jahr im Rahmen der jüngsten Prognoserevisionen (Wifo/IHS), und auch die Analysten der RBI würden 2022 mit einem Wachstum von 4,5% rechnen. Dagegen erscheine die IWF-BIP-Prognose für 2021 auffallend niedrig und setze eine markante Verlangsamung der Konjunktur bereits in Q3 voraus.



Abseits der kurz- bis mittelfristigen Konjunkturdynamik steche der ab 2023 bis zum Ende des Prognosehorizonts (2026) ersichtliche merkliche (strukturelle) Wachstumsvorsprung gegenüber Deutschland ins Auge (bis zu einem Prozentpunkt). Erwartungsgemäß deutlich geworden sei die Inflationsprognose nach oben revidiert, die Annahme für das laufende Jahr von 2,5% (zuvor: 1,6%) könnte sich dennoch als etwas zu niedrig erweisen. Mit 2,4% (zuvor: 1,8%) werde für das kommende Jahr keine nennenswerte Entspannung erwartet. Eine Einschätzung, die die Analysten der RBI als nicht unbegründet ansähen. (13.10.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Insgesamt hat der IWF seine 2021er BIP-Prognosen seit dem World Economic Outlook im April für die CEE Region um 0,7-1 Prozentpunkt angehoben, für die Eurozone und Österreich um ca. 0,5 Prozentpunkte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies sei vor allem den besser als erwarteten BIP-Zahlen für H1/2021 bzw. Q2/2021 geschuldet. Für 2022 lägen die Aufwärtsrevisionen nur bei 0,1 Prozentpunkten. Dies entspricht im Aggregat in etwa unserem Prognoserevisionsmuster in den letzten Monaten und damit unserem aktuellen Raiffeisen Research Prognosedatenkranz für 2021 und 2022 (Durchschnitt sämtlicher Raiffeisen Research BIP-Prognosen +1,2 Prozentpunkte im Vergleich zu April für 2021, +0,4 Prozentpunkte für 2022), so die Analysten der RBI. In Summe würden sich die länderspezifischen Abweichungen zwischen den Prognosen der Analysten der RBI und denen des IWF ausgleichen, für das Jahr 2022 seien Raiffeisen Research BIP-Wachstumsprognosen im Schnitt jedoch leicht vorsichtiger.Etwas optimistischer seien die BIP-Wachstumsannahmen der Analysten der RBI für 2021 in der Slowakei und Ungarn sowie in Österreich; Gleiches gelte für Kroatien, Bosnien sowie Rumänien. Für Russland und Belarus seien die BIP-Prognosen der Analysten der RBI vorsichtiger für 2021 und teils für 2022 (Russland). Wobei dafür der IWF deutlich vorsichtiger positioniert sei im Falle von Belarus im Jahr 2022. Hier gehe es letztendlich um die "Gretchenfrage", wann genau sich (westliche) Sanktionswirkungen manifestieren würden und wie erfolgreich der Außenhandel in Belarus Richtung Russland und China umgelenkt werden könne.