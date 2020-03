Die aktuelle Abwärtsbewegung sei nur wenige Wochen alt. Es herrsche noch keine Klarheit darüber, welchen Umfang die wirtschaftlichen Einschläge annehmen würden. In der Markthistorie seien selbst bei flächendeckenden Pandemien keine nachhaltigen Schäden für Wirtschaft und Märkte nachweisbar. Jedoch sei es klar, dass der negative Einfluss umso stärker ausfallen werde, je länger diese Unterbrechung der wirtschaftlichen Aktivitäten andauere. Die Auswirkungen würden auch nicht unmittelbar sichtbar werden, da durch die düsteren Aussichten diverse Konsumaktivitäten schon in den März vorgezogen worden seien.



Bisher würden nur Vermutungen existieren, sowohl was die Abschwächung des Virus selbst angehe, als auch die Dauer der verringerten Geschäftstätigkeit der Unternehmen. Diese Unsicherheit unterstreiche eine simple Tatsache: Niemand wisse, wann genau dieser Abwärtstrend endgültig beendet sein werde. Ähnlich dazu habe sich Warren Buffett im Jahr 2008 geäußert - er habe keine Ahnung, wann diese Abwärtsbewegung ende. Damals wie heute müssten sich Investoren also dieselbe Frage stellen: Angesichts all dieser Unsicherheit, was gelte es jetzt zu tun?



Investoren müssten sich damit abfinden, auch wenn es schmerzhaft erscheine, dass die nahe Zukunft ungewiss sei. Langfristig zeige sich jedoch die klare Perspektive, dass harte Einschnitte IMMER von neuen Aufwärtsbewegungen gefolgt würden. Märkte würden die Panik verarbeiten und sich wieder nach oben bewegen, sobald die Realität nicht ganz so düster ausfalle, wie es in pessimistischen Zeiten erwartet werde. Es wäre dabei ein Fehler, auf gute Nachrichten oder eine Erholung der Wirtschaftsdaten zu warten - Aktienmärkte würden schneller reagieren, wie beispielsweise der Crash 1987 und der Höhepunkt der Finanzkrise im März 2009 zeigen würden.



Kurzfristig werde der Markt von düsteren Aussichten beherrscht, der Pessimismus könne sich ausbreiten. Auch Warren Buffetts Prognose im Oktober 2008 habe monatelang keine Früchte getragen. Doch auch wenn das präzise Timing nicht funktionieren könne, so bleibe die grundlegende Überzeugung für die Widerstandskraft der globalen Wirtschaft ein zeitloses Erfolgsrezept. (19.03.2020/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - "In der Finanzwelt herrscht Chaos, sowohl in den USA als auch im Rest der Welt. Durch ihre Probleme hat auch die breite Wirtschaft Leck geschlagen, an den undichten Stellen ist es jetzt zu einer Eruption gekommen. Kurzfristig wird die Arbeitslosigkeit steigen, die Geschäftstätigkeit wird zurückgefahren und die Schlagzeilen werden angsteinflößend bleiben. Deshalb habe ich amerikanische Aktien gekauft." So beginnt Warren Buffett seine Kolumne in der New York Times im Oktober 2008, berichten die Experten von Grüner Fisher Investments.An den globalen Aktienmärkten sei es damals zu einer kräftigen Verkaufswelle gekommen, ähnlich zu den Vorkommnissen, die man jüngst erlebt habe.