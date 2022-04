Auf der positiven Seite sollte sich, trotz verbleibender Unsicherheiten im Umgang mit der Pandemie, in vielen Ländern eine dynamische Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Freizeitgestaltung und Reisen entfalten. Zudem sollten die Ersparnisse aus den vergangenen Pandemiejahren die Belastungen durch gestiegene Preise zumindest teilweise abfedern.



In der Summe sei auf Sicht der nächsten Monate eine weltweite Wachstumsverlangsamung, aber noch keine Rezession zu erwarten. Dies gelte auch für Europa, trotz einer deutlich stärkeren Verflechtung mit Russland und der Ukraine.



Eine Wachstumsverlangsamung sollte auch das Gewinnwachstum schmälern. Seien die Schätzungen beispielsweise für den europäischen Stoxx600 Index vor der Krise von etwa 9% Gewinnwachstum für 2022 ausgegangen, könnte sich dies nun in Richtung stagnierender Gewinne entwickeln - eine Gewinnrezession sei damit auch für Europa keine ausgemachte Sache, unter anderem aufgrund des ausgleichenden Effekts steigender Gewinne in Energie- und Rohstoffsektoren.



Höhere Inflation und gestiegene Abwärtsrisiken für die Konjunktur würden die Zentralbanken in eine Zwickmühle bringen. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve hätten sich in den letzten Wochen zumindest verbal auf die Seite der Inflationsbekämpfung geschlagen. Beide Zentralbanken seien aber bis zuletzt sehr expansiv unterwegs gewesen, weshalb sie nun zügig und kräftig gegensteuern müssten - ein schwieriger Drahtseilakt. Der Weg zu einer nachhaltig inflationsdämpfenden Geldpolitik mit Zinsen über einem neutralen Niveau (für die USA werde dies beispielsweise bei etwa 2,5% angenommen) sei weit.



Genau dies bleibe der Hoffnungsschimmer für die Aktienmärkte und andere risikoreichere Vermögensklassen: die Realzinsen, also die Zinsen abzüglich der derzeit hohen Inflationsraten, dürften noch auf längere Sicht negativ bleiben. Sachwerte wie Aktien dürften also trotz eines herausfordernden Umfelds mittelfristig gegenüber nominalen Vermögensklassen wie Staatsanleihen attraktiv bleiben. An dieser Stelle bleibe die Zeitenwende aus.



Eine Zeitenwende zum Positiven wünscht uns allen Stefan Rondorf. (Kapitalmarktbrief April) (08.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Invasion der russischen Armee in die Ukraine dürfte eine Zeitenwende für die gesamte westliche Welt bedeuten, so Stefan Rondorf, CFA, Senior Investment Strategist bei Allianz Global Investors.Auf diese neue Realität würden sich Anleger höchstwahrscheinlich nicht von heute auf morgen einstellen - zu viele neue Fragen und Zielkonflikte müssten beantwortet und abgewogen werden. Was aber sei auf Sicht der nächsten Monate für Preise, Konjunktur und Märkte zu erwarten?Eine Zeitenwende scheine sich bei den Inflationsraten abzuzeichnen. Der Preisauftrieb habe sich weiter verschärft: Schon vor der militärischen Eskalation in der Ukraine habe es viele Anzeichen für eine breitere und sich verstetigende Inflation gegeben, diese dürften sich durch stark gestiegene Preise vor allem für Energie und Nahrungsmittel verstärken. Zumindest müsse von einer späteren Normalisierung von Preissteigerungsraten ausgegangen werden. Durch die Sanktionen gegen Russland könnte es zudem zu neuen Belastungen in den Lieferketten und auf Transportwegen kommen.