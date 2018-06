In der Politik würden die Europäer langsam lernen, im Gegensatz zu den Briten vielleicht, dass der Spielraum für eine radikal andere Wirtschaftspolitik durch die Stärke der nationalen Finanzen und die Höhe des Schuldenberges begrenzt werde. Die Einführung des Euro als Gemeinschaftswährung sei für manche Länder ein schmerzlicher Prozess gewesen. Aber da mit dem Euro kurzfristige Währungsabwertungen als Möglichkeit zur Sanierung des Haushalts weggefallen seien, seien Länder wie Spanien, Portugal und Irland zu tief greifenden Anpassungen gezwungen gewesen. Nun könnten sie die Früchte dieser Anstrengungen ernten. Politische Turbulenzen hätten jedoch dazu geführt, dass die Erfolge der Unternehmen in der Region nicht mehr richtig wahrgenommen würden.



Europa beheimate viele weltweit führende Unternehmen, von Logistik- und Expressdienstleistern wie DHL bis hin zum führenden Airline-IT-Anbieter Amadeus. Viele Firmen überall auf der Welt würden seit Jahrzehnten die Unternehmenssoftware von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) nutzen. Und auch unter den echten Luxusnamen würden europäische Anbieter wie Hermes (ISIN FR0000052292/ WKN 886670) oder L'Oreal (ISIN FR0000120321/ WKN 604843) ganz vorne mitspielen.



Die Kritik an europäischen Unternehmen, die weniger verdienen würden als ihre globale Konkurrenz, sei häufig unangebracht. Denn in vielen Fällen würden sie in langfristige Projekte investieren, statt nervös über ihre Schulter zu schauen, weil ihre Aktionäre höhere Renditen fordern würden. Europäische Firmen würden tendenziell einen längerfristigen Ansatz verfolgen, statt sofort an den Höchstbietenden zu verkaufen und schnelles Geld zu machen. Heute gebe es deutlich mehr Aktienrückkäufe in Europa als vor 30 Jahren. Aber sie seien nicht die treibende Kraft des steigenden Gewinns je Aktie (EPS) - ein Vorwurf, den man eher anderen Märkten machen könne.



Für Anleger, denen der Austritt Großbritanniens aus der EU Sorge bereitet, könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, sich umzuschauen und zu sehen, wie viele Produkte und Dienstleistungen europäischer Firmen aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind, so die Experten von Janus Henderson Investors. Und vielleicht kämen sie ja auch für eine Anlage infrage. Europa habe eine Reihe möglicher Strategien zu bieten, die für Anleger interessant sein könnten. Und ein Fonds, der ausschließlich in Europa ohne Großbritannien investiert, könnte die richtige Wahl sein - trotz der leider heute bei Briten weit verbreiteten Angst und Abscheu vor allem, was europäisch sei. Bei unserer paneuropäischen Strategie werden wir jedenfalls auch weiterhin Aktien aus Großbritannien stark untergewichten angesichts der Unsicherheit rund um den Brexit und den Ausstiegsprozess, so die Experten von Janus Henderson Investors.







London (www.aktiencheck.de) - Tim Stevenson, European Equities Manager von Janus Henderson Investors, plädiert für europäische Aktien als langfristige Anlage - trotz der Auswirkungen der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit auf die Stimmung gegenüber den in der Region ansässigen Unternehmen.In ganz Großbritannien sei man geteilter Ansicht, wenn es um Europa gehe ­ so auch in der Investmentbranche. Ursächlich hierfür sei leider häufig fehlendes Wissen oder Verständnis über die vorhandenen Chancen in der Region - oder vielleicht auch darüber, wie man am besten in Europa anlege. Eine einzelne Aktie herauszupicken, sei möglicherweise nicht so lohnend wie erhofft. Aber es zahle sich aus, im Hinterkopf zu behalten, dass Europa mehr zu bieten habe als Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) und Volkswagen (ISIN DE0007664005/ WKN 766400).