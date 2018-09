Die Antwort darauf falle zwiespältig aus. Der Privatsektor scheine in vielerlei Hinsicht geimpft gegen Risiken, die man früher mit den Worten "das kann ich mir nicht vorstellen" kommentiert habe. Der Konkurs von Staaten, Brexit, ungewöhnliche Präsidentschaftskandidaten usw., all das werde in Betracht gezogen. Das führe zu der durchaus positiven Entwicklung, dass die Märkte ihre Disziplinierungsfunktion in vielen Segmenten wieder wahrnehmen würden. Die Spreads italienischer Bonds hätten sich in den vergangenen Wochen deutlich ausgeweitet, weil die neue Regierung kaum zu realisierende Budgetpläne kommuniziert habe und die Anleger für den Fall der Fälle nicht mehr auf eine Rettung mit öffentlichen Geldern hoffen würden. Ein weiteres Beispiel sei das britische Pfund, das unter Druck sei, weil zunehmend die Möglichkeit berücksichtigt werde, dass der nicht rationale Weg eines ungeordneten Brexit gegangen werde. Kurz: Das Risikomanagement in vielen Unternehmen habe sich deutlich verbessert.



Die Politik habe verstanden, dass nicht jede Art von Finanzmarktaktivität gut für die Schaffung von Wohlstand sei, sondern durch kluge Regulierung in geordnete Bahnen gelenkt werden müsse. Das Ergebnis sei ein insgesamt stabilerer Bankensektor, der allerdings in der Eurozone an einer Ertragsschwäche leide, die die USA sehr rasch überwunden hätten. Und es würden noch wesentlichen Elemente fehlen, um den Bankensektor nachhaltig auf gesündere Beine zu stellen. Dazu zähle insbesondere, den gefährlichen Nexus zwischen Staatsfinanzen und Banken zu lösen, in dem endlich eine Risikogewichtung für Staatsanleihen eingeführt und ein Insolvenzrecht für Staaten verabschiedet werde.



Man werde auch in Zukunft Finanzmarktkrisen nicht verhindern können. Und natürlich sei es schwer, Vermögenspreisblasen zu erkennen. Die wichtigste Erkenntnis sei aber vielleicht, dass im Moment der Blasenbildung eine große Mehrheit von dieser Entwicklung profitiere - bei der US-Immobilienpreisblase seien das die Bauwirtschaft, die Immobilienwirtschaft, die Hausbesitzer, die kreditvermittelnden Banken, die Ratingagenturen, die von Steuern profitierenden Kommunen, die von der guten Stimmung profitierenden Regierungen usw. gewesen. Es gehöre von Seiten der Politik viel Mut, Entschlossenheit und ein gutes Werkzeug zur Früherkennung von Blasen, um in heiß gelaufene Märkte einzugreifen. Nur so lasse sich die zerstörerische Kraft von Finanzmarktkrisen kontrollieren. Die Nagelprobe, ob die bisherigen Maßnahmen dafür ausreichen würden, komme mit der nächsten Krise. (13.09.2018/ac/a/m)





Der 15. September 2008. Noch heute weckt der Konkurs der ehemals fünftgrößten Investmentbank der USA, der vor zehn Jahren den Beginn der schwersten Rezession seit dem zweiten Weltkrieg markierte, bei vielen Menschen bittere Erinnerungen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Denn sie würden dieses Ereignis weniger mit abstrakten Konstrukten wie "das BIP schrumpfte um 5%", "der Geldmarkt fror ein" oder der "Welthandel brach zusammen", sondern mit ganz persönlichen Schicksalen verbinden. Männer und Frauen, die innerhalb kürzester Zeit ihren Job, ihr Zuhause und ihre Ersparnisse verloren hätten. In nur einem Jahr hätten in den USA neun Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz eingebüßt, in Griechenland seien im Jahr 2013 knapp ein Drittel aller Beschäftigungsfähigen ohne Job gewesen und noch heute seien dort, aber auch in Italien, Zypern und anderen Ländern die Folgen der Finanzmarktkrise zu spüren. Die These, der aufkeimende Rechtspopulismus hätte seinen Ursprung in dem durch die Finanzmarktkrise ausgelösten Zusammenbruch vieler Volkswirtschaften, scheine nicht allzu gewagt zu sein. Umso dringlicher stelle sich die Frage, ob die Politik, die Privatwirtschaft einschließlich der privaten Haushalte aus der Krise gelernt hätten.