20 Prozent: Investmentfonds

Auch Investmentfonds hätten gegenüber dem Vorjahres-Ranking ein Minus von zwei Prozentpunkten hinnehmen müssen.



20 Prozent: Riester-Rente

Die Riester-Rente teile sich mit den Investmentfonds nicht nur den siebten Platz, sondern auch einen Rückgang von zwei Prozentpunkten.



23 Prozent: Tagesgeldkonto & Co.

Kurzfristige Geldanlagen wie Tagesgeldkonten/Festgeldkonten/Termingelder seien in der Gunst der deutschen Sparer ebenfalls deutlich gesunken - und zwar von 28 auf 23 Prozent.



26 Prozent: Immobilien

"Betongold" habe gegenüber dem Vorjahr vier Prozentpunkte eingebüßt, die preislichen Übertreibungen in diversen Ballungsräumen dürften dafür eine wesentliche Ursache sein.



32 Prozent: Renten- und Kapital-Lebensversicherung

Unverändert auf Rang vier - auch mit der gleichen Prozentzahl wie 2016 - würden die Renten- und Kapital-Lebensversicherungen bleiben.



34 Prozent: Bausparvertrag

Der Bausparvertrag habe zwar einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr eingebüßt, habe jedoch seinen Platz auf dem Podest verteidigt.



41 Prozent: Sparen auf Girokonto

Als einzige "Pseudo-Anlageform" habe das Girokonto gegen den Trend um zwei Prozentpunkte zugelegt.



42 Prozent: Sparbuch

Das Sparbuch sei zwar immer noch die beliebteste Geldanlage, habe mit minus sechs Prozentpunkten allerdings den deutlichsten Rückgang im Vergleich zu 2016 verzeichnet. Der Vorsprung auf Platz zwei sei somit auf einen Prozentpunkt geschrumpft. (News vom 13.04.2017) (18.04.2017/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Das Niedrigzinsumfeld hinterlässt zarte Spuren im Sparverhalten der Deutschen, wie eine Umfrage zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Berater könnten unterstützend helfen, die "Langzeitblockade" zu lösen, damit Überängstliche ihr Geld endlich aus der Renditefalle befreien würden.Deutsche Sparer würden leider immer noch nicht von ihren Gewohnheiten ablassen, würden jedoch gerade bei kurzfristigen Geldanlagen auf die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank reagieren - wenn auch zögerlich. Nur das Girokonto lege in der Gunst der Durchschnittsdeutschen leicht zu. Ähnlich risikolose Geldaufbewahrungsformen - von "Sparen" zur Renditeerzielung könne schon längst keine Rede mehr sein - würden in der Beliebtheit verlieren. Das sei ein Ergebnis einer Umfrage, für die Kantar TNS im Auftrag des Verbandes der Privaten Bausparkassen über 2.000 Bundesbürger im Alter von über 14 Jahren zu ihrem Sparverhalten befragt habe.Es scheine so, als befinde sich die bundesdeutsche Renditesuche in dauerhafter Lauerstellung. Clevere Berater könnten den nötigen argumentativen Schubser geben, damit das "Armsparen" endlich ein Ende finde.Achtung, Missverständnis-Gefahr!: Sechs Prozent mit Festverzinslichen - das werde es so bald nicht mehr geben. Gemeint sei, dass mittlerweile nur noch sechs Prozent der Befragten Bundesschuldtitel bevorzugen würden - ähnlich viele wie im Vorjahr sei das gemessen an der Quote aller Nennungen der zehnte Rang.Für Aktien sei es gegenüber 2016 sogar noch um einen Prozentpunkt nach unten gegangen. Dividendenpapieren würden somit unverändert Platz neun belegen.