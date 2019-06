Börsenplätze Zapf Creation-Aktie:



Kurzprofil Zapf Creation AG:



Zapf Creation (ISIN: DE000A2TSMZ8, WKN: A2TSMZ, Ticker-Symbol: ZPF) ist ein Markenanbieter von Spiel- sowie Funktionspuppen und Zubehör mit einer besonderen Betonung von Qualität, Design, Sicherheit und Spielwert. Die Hauptzielgruppe bilden Mädchen im Alter bis acht Jahre. Zu den Tätigkeitsbereichen der Zapf Creation gehören ausschließlich die Entwicklung und der Vertrieb der Spiel- und Funktionspuppen von breiter internationaler Bekanntheit mit umfangreichem Zubehör sowie einer zunehmenden Anzahl von Produkten anderer Spielwarenkategorien. Die Produktion erfolgt durch von Zapf Creation ausgewählte, zertifizierte asiatische Lieferanten, mit denen bereits eine langjährige, kontinuierliche Zusammenarbeit besteht, um einheitliche hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards konzernweit zu gewährleisten. Die Logistik für die Zapf Creation erfolgt durch regional ansässige Dienstleister.



Zu den Kernmarken des Zapf Creation-Konzerns gehören BABY born® und BABY Annabell®. Die Markenspielkonzepte werden weltweit in über 65 Ländern vertrieben. Die operativen Geschäftseinheiten der Zapf Creation sind dabei für den lokalen Vertrieb und das Marketing in den wichtigsten Märkten zuständig.



Der Konzern besteht aus der Muttergesellschaft, der Zapf Creation AG, mit Sitz in Rödental (Bayern) sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland. An sämtlichen Tochtergesellschaften ist die Zapf Creation AG direkt oder indirekt zu 100% beteiligt. (07.06.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Zapf Creation-Aktienanalysen von "AnlegerPlus News":Der Zapf Creation-Konzern (ISIN: DE000A2TSMZ8, WKN: A2TSMZ, Ticker-Symbol: ZPF) erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 Umsätze in Höhe von 89,0 Mio. Euro und somit 13,1% mehr als im Vorjahr (78,7 Mio. Euro), so die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichten.Die Vorjahresprognose einer leichten Steigerung der Umsatzerlöse sei somit mehr als erreicht worden. Besonders erfolgreich sei das Geschäft erneut im Heimatmarkt Deutschland verlaufen, während der zweite wichtige Absatzmarkt Großbritannien geschwächelt habe.Während man bei Babypuppen und entsprechendem Zubehör auf dem deutschen Markt umsatztechnisch um 29,7% habe zulegen können, habe die Unsicherheit aufgrund des Brexits und der Insolvenz des Spielwarenhändlers Toys'R'Us für einen Umsatzrückgang bei Zapf auf dem britischen Markt von 30,0% gesorgt. Dies zeige umso mehr, dass Zapf mittlerweile wieder exzellent aufgestellt sei und Probleme auf bedeutenden Teilmärkten ohne größere Probleme wegstecken könne.Auch die ungünstige Währungskursentwicklung zwischen Euro und US-Dollar habe Zapf nichts anhaben können und die Rohertragsmarge sei sogar leicht von 46,9% 2017 auf 47,7% im Geschäftsjahr 2018 gesteigert worden. Somit habe sich im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr das operative Ergebnis deutlich um 3,5 Mio. Euro auf 17,4 Mio. Euro erhöht. Der Markenhersteller von Spiel- und Funktionspuppen habe somit eine hervorragende EBIT-Marge von 19,6% erzielen können, welche um nahezu zwei Prozentpunkte über dem Vorjahreswert von 17,7% gelegen habe.Das 2018er Ergebnis der Gesellschaft habe sich im Vorjahresvergleich dennoch von 15,4 Mio. Euro auf 14,5 Mio. Euro vermindert. Der Grund: Im Vergleich zur Vorjahresperiode seien die latenten Steuern auf Verlustvorträge infolge eines zwischenzeitlich deutlich verringerten Volumens an noch bestehenden und nutzbaren ertragsteuerlichen Verlustvorträgen in der Zapf Creation AG um 1 Mio. Euro zurückgegangen.Das pikante dabei: Im Periodenergebnis des Geschäftsjahres 2018 seien Finanzaufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. Euro enthalten, darunter auch Negativzinsen. Anstatt also den Aktionären eine Dividende zukommen zu lassen und somit die nicht-betriebsnotwenigen Mittel auszukehren, zahle der Vorstand lieber Negativzinsen. Die SdK werde zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung daher einen Gegenantrag stellen und die Zahlung der gesetzlichen Mindestdividende gemäß § 254 AktG einfordern, sollte dem Antrag nicht stattgegeben werden. Interessierte Aktionäre der Gesellschaft sollten auf alle Fälle an der Hauptversammlung teilnehmen und sich gegebenen falls dem rechtlichen Vorgehen der SdK anschließen.Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2018 zeige erneut, dass die permanente Überarbeitung und stetige Aktualisierung der Produktpalette, vor allem im Bereich der beiden Kernmarken, Erfolge nach sich ziehe. Zapf habe aufgrund des Erholungspotenzials in Großbritannien und der geradezu riesigen Möglichkeiten in den bisher nur schwach oder gar nicht bearbeiteten Auslandsmärkten noch ein enormes Wachstumspotenzial. Im Geschäftsjahr 2019 erwarte der Vorstand folglich weiter steigende Umsätze. Den fairen Wert der Aktie würden die Experten daher aktuell bei rund 40 Euro je Aktie sehen. (Ausgabe 6/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link