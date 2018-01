Börse München-Aktienkurs Zapf Creation-Aktie:

19,50 Euro +2,09% (04.01.2018, 08:56)



Börse Stuttgart-Aktienkurs Zapf Creation-Aktie:

19,50 Euro ++2,63% (04.01.2018, 10:16)



ISIN Zapf Creation-Aktie:

DE0007806002



WKN Zapf Creation-Aktie:

780600



Ticker-Symbol Zapf Creation-Aktie:

ZPF



Kurzprofil Zapf Creation AG:



Zapf Creation (ISIN: DE0007806002, WKN: 780600, Ticker-Symbol: ZPF) ist ein Markenanbieter von Spiel- sowie Funktionspuppen und Zubehör mit einer besonderen Betonung von Qualität, Design, Sicherheit und Spielwert. Die Hauptzielgruppe bilden Mädchen im Alter bis acht Jahre. Zu den Tätigkeitsbereichen der Zapf Creation gehören ausschließlich die Entwicklung und der Vertrieb der Spiel- und Funktionspuppen von breiter internationaler Bekanntheit mit umfangreichem Zubehör sowie einer zunehmenden Anzahl von Produkten anderer Spielwarenkategorien. Die Produktion erfolgt durch von Zapf Creation ausgewählte, zertifizierte asiatische Lieferanten, mit denen bereits eine langjährige, kontinuierliche Zusammenarbeit besteht, um einheitliche hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards konzernweit zu gewährleisten. Die Logistik für die Zapf Creation erfolgt durch regional ansässige Dienstleister.



Zu den Kernmarken des Zapf Creation-Konzerns gehören BABY born® und BABY Annabell®. Die Markenspielkonzepte werden weltweit in über 65 Ländern vertrieben. Die operativen Geschäftseinheiten der Zapf Creation sind dabei für den lokalen Vertrieb und das Marketing in den wichtigsten Märkten zuständig.



Der Konzern besteht aus der Muttergesellschaft, der Zapf Creation AG, mit Sitz in Rödental (Bayern) sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland. An sämtlichen Tochtergesellschaften ist die Zapf Creation AG direkt oder indirekt zu 100% beteiligt. (03.01.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Zapf Creation AG (ISIN: DE0007806002, WKN: 780600, Ticker-Symbol: ZPF) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Der Larian Living Trust - Isaac E. Larian (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) und Angela Larian - hat zum 03.01.2018 200 Zapf Creation-Aktien zum Kurs von 18,69 EUR gekauft und dürfte dafür 3.739 EUR gezahlt haben. An demselben Tag hat der Larian Living Trust 599 Stück für 11.200 EUR (Kurs: 18,67) erworben und folglich 156 Aktien für 2.925 EUR (Kurs: 18,75).Am 31. März 2017 wurde die Zapf Creation AG darüber informiert, dass der Larian Living Trust, Trustees Isaac E. Larian and Angela Larian, entschieden hat, den Aktionären der Zapf Creation AG im Wege eines freiwilligen Kaufangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Barzahlung von EUR 10,00 je Aktie zu erwerben. Deswegen hat der Larian Living Trust im April und Mai vier Transaktionen abgewickelt (06.04. - 1.940 EUR, 08.04. - 1.642.260 EUR, 15.05. - 639.660 EUR, 22.05. - 1.411.663 EUR (Kurs: 11 EUR)).Der Vorstand der Zapf Creation AG hat am 29.11.2017 seine Prognosen für 2017 angehoben. Die Umsatzerlöse sollten 2017 abweichend von der im Geschäftsbericht 2016 getroffenen Prognose auf 64 bis 66 Mio. EUR in 2017 (Vorjahr: 55,2 Mio. EUR) gesteigert werden. Die Rohertragsmarge sollte sich auf 54 bis 56% (Vorjahr: 53,5%) verbessern. Der Jahresüberschuss übersteigt das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 und wird voraussichtlich 10,5 bis 11,5 Mio. EUR (Vorjahr: 8,2 Mio. EUR) erreichen.Der Larian Living Trust hält aktuell 44,63% (Stand: 3. Januar 2018) an der Zapf Creation AG.Börsenplätze Zapf Creation-Aktie: