Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

90,68 EUR +2,51% (09.11.2020, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

87,78 EUR +0,32% (06.11.2020, 17:35)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (09.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando: Die stärksten Wochen des Jahres stehen noch bevor - AktienanalyseDie Corona-Pandemie und die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus haben das Kaufverhalten zahlreicher Konsumenten massiv verändert, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Immer mehr Menschen würden dem stationären Einzelhandel den Rücken zukehren und stattdessen im Internet bestellen. Zu den Profiteuren dieser Entwicklung gehöre unter anderem der 2008 gegründete Online-Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL). Ende September habe das Berliner Unternehmen 35,6 Millionen aktive Kunden gezählt. Gegenüber dem Vorjahr sei dies ein Wachstum von 20,7%. Im selben Zeitraum sei die Anzahl der Bestellungen um 26,7% auf 44,0 Millionen gestiegen.Dieser Zuwachs mache sich auch in den Finanzkennzahlen bemerkbar: Im dritten Quartal sei der Umsatz des Online-Händlers gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal um 21,6% auf 1,8 Mrd. Euro geklettert. Gleichzeitig habe das bereinigte EBIT um fast 112 Mio. Euro auf 118,2 Mio. Euro zugelegt. Verbesserte Umsatzkosten und Effizienzsteigerungen in der Logistik hätten zu einer höheren Profitabilität in den Monaten Juli bis September geführt. Habe Zalando im dritten Quartal 2019 noch einen Verlust von 13,6 Mio. Euro verbucht, sei dieses Jahr ein Nettogewinn von 58,5 Mio. Euro erwirtschaftet worden.Bereits Anfang Oktober habe Zalando den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben. So rechne das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 20 bis 22% und einem bereinigten EBIT von 375 bis 425 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2019 habe der Umsatz am Ende des Geschäftsjahres 6,5 Mrd. Euro und das bereinigte EBIT 224,9 Mio. Euro betragen. Für einen Umsatzschub dürften die nächsten Wochen mit dem Black Friday, der Cyber Week und dem Weihnachtsgeschäft sorgen. In der Vergangenheit seien diese Verkaufsaktionen regelmäßig für neue Rekorde verantwortlich gewesen. So habe Zalando im letzten Jahr während der Cyber Week 840.000 neue Kunden gewinnen und das Bruttowarenvolumen um über 30% steigern können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link