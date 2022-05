Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

32,23 EUR -3,04% (06.05.2022, 15:37)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

32,58 EUR -1,90% (06.05.2022, 15:22)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (06.05.2022/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Shortseller BlackRock Investment Management (UK) Limited erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Zalando SE signifikant:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited halten die Aktien des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter Beschuss.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 05.05.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,53% auf 0,61% der Zalando-Aktien gesteigert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Zalando-Aktien:1,14% Citadel Advisors Europe Limited (05.05.2022)0,83% Caledonia (Private) Investments Pty Limited (01.03.2017)0,68% Citadel Advisors LLC (05.05.2022)0,61% BlackRock Investment Management (UK) Limited (05.05.2022)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Zalando SE: mindestens 4,33%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.