XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

78,28 EUR -1,31% (01.10.2021, 10:31)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (01.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zalando-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Der Zalando-Aktie sei die DAX-Aufnahme nicht besonders gut bekommen, denn seither befinde sich der Titel im Korrekturmodus. Übergeordnet rücke damit eine absolute Schlüsselzone in den Fokus. Doch der Reihe nach: Seit einem Jahr bewege sich das Papier innerhalb einer klassischen Schiebezone zwischen knapp 80 EUR auf der Unter- und 103/105 EUR auf der Oberseite. Entsprechend gelte es, ein Abgleiten unter das Tief vom März bei 78,26 EUR zwingend zu verhindern, denn andernfalls schlage die beschriebene Tradingrangein eine Topbildung um. Da eine obere Umkehr ein rechnerisches Mindestabschlagspotenzial von 23 EUR bereithalte, käme eine negative Weichenstellung einem echten Nackenschlag gleich. Die Indikatoren würden derzeit signalisieren, dass der Druck auf die o. g. Bastion hoch bleiben dürfte. So sei der MACD gegenwärtig "short" positioniert und im Verlauf der Relativen Stärke liege ein absteigendes Dreieck vor. Auf der Oberseite diene indes eine Rückeroberung der Trendlinie seit Oktober 2016 (akt. bei 84,80 EUR) als Entspannungsindiz in Sinne eines Haltens der Kernunterstützung bei knapp 80 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:78,22 EUR -1,34% (01.10.2021, 10:44)