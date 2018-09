Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

37,03 EUR +0,35% (20.09.2018, 11:25)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (20.09.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Warten auf die Erholung - AktienanalyseSchon bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal zeigte sich Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) für das laufende Geschäftsjahr leicht pessimistischer als vorher, so Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nun habe Zalando eine weitere Umsatz- und Gewinnwarnung hinterher geschoben. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) würden 2018 nur noch 150 Mio. bis 190 Mio. Euro veranschlagt. Bislang sei zumindest noch das untere Ende der Spanne von 220 Mio. bis 270 Mio. Euro angepeilt worden. "August und September 2018 waren gekennzeichnet von hohen Temperaturen in ganz Europa", habe es zur Begründung geheißen. Dies habe die Nachfrage gedämpft und höhere Rabatte nötig gemacht. Zudem habe sich der Start der Herbst/Winter-Saison verzögert. Im dritten Quartal werde man voraussichtlich hinter den derzeitigen Analystenschätzungen hinterherhinken.Angesichts dieser Nachrichten sei es kein Wunder, dass die Zalando-Aktie drastisch eingebrochen sei. Allerdings seien solche Rücksetzer stets gute Einstiegsgelegenheiten gewesen. Für einen Lichtblick habe Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen gesorgt, zugleich der zweitgrößte Einzelaktionär. Er habe den Kursverfall genutzt, um seinen Zalando-Anteil auf 10,02 Prozent aufzustocken. Immer wieder aufkeimende Übernahmespekulationen dürften sich indes nicht so schnell bewahrheiten. Denn das Management habe sich zur Eigenständigkeit bekannt. (Ausgabe 37/2018)Börsenplätze Zalando-Aktie:Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:37,01 EUR +0,90% (20.09.2018, 11:10)