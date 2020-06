Börsenplätze Zalando-Aktie:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (16.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Das Papier des Berliner Unternehmen sei am Montagabend unter Druck geraten, weil Großaktionär Kinnevik Aktien platziert habe. Der schwedische Investore habe bereits im September 2019 einen Teil seiner Beteiligung am Online-Versandhändler auf den Markt geworfen. Am Dienstag beruhige sich die Lage wieder. Die fundamentalen Aussichten für Zalando seien nämlich weiterhin ausgezeichnet.Kinnevik habe sich von gut 11 Mio. Zalando-Aktien getrennt. Wegen der großen Nachfrage seien etwas mehr als die ursprünglich geplanten 10,6 Mio. Papiere veräußert worden, heiße es in der Unternehmensmeldung vom späten Montagabend. Der Bruttoertrag habe bei 645 Mio. Euro gelegen. Die Schweden hätten damit ein gutes Geschäft gemacht: Die Zalando-Aktie habe seit dem März-Tief zwischenzeitlich 120% zugelegt. Nach dem Verkauf des 4,4%-Anteils an Zalando halte der schwedische Inverstor noch 21,3% am Berliner Unternehmen.Es sei abzusehen gewesen, dass Kinnevik irgendwann wieder ein Paket abstoßen würde. Deswegen sollte die Meldung am Markt schnell abgehakt werden. Was zähle sei, dass Zalando ein Krisenprofiteur e Laut jüngsten Untersuchungen werde der deutsche Online-Modehändler in den kommenden Monaten und Jahren deutlich weniger Wettbewerber haben. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erwarte wegen Corona einen Anstieg bei den Pleitewellen um bis zu 20%. Viele der betroffenen Unternehmen dürften aus dem Modehandel kommen. Prognose des "Aktionärs": Der Aufschwung bei Zalando sei noch nicht vorbei, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link