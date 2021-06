XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

89,88 EUR -1,47% (02.06.2021, 11:05)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (02.06.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando: Technisches Bild könnte sich weiter aufhellen - AktiennewsDie Aktie von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) hat sich in dieser Woche zurück an die rechte Schulter der inversen SKS-Formation zurückgekämpft, nachdem die Nackenlinie am 78,6% Fibonacci-Retracement zum zweiten Mal nicht durchbrochen werden konnte, so die Experten von XTB.Es scheine, dass die Käufer kurzfristig die Kontrolle zurückerlangt hätten, doch um die charttechnischen Aussichten weiter aufzuhellen, wäre ein Ausbruch über 91,50 Euro notwendig. Das ATH bei 103,25 Euro könne als übergeordnetes Kursziel angesehen werden. Andererseits würde sich der Trend umkehren, sobald die Nackenlinie nachhaltig unterschritten werde, die derzeit bei 82,50 Euro verlaufe.Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:89,98 EUR -1,08% (02.06.2021, 11:19)