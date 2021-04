Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (19.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zalando gehöre zu den Stay at home-Aktien. Hier gelte es wieder Feuer frei. Nachdem man eine Konsolidierung gesehen habe, dürfte sich hier ein neuer Aufwärtstrend etablieren. Mit dem Sprung über das März-Hoch habe die Zalando-Aktie ein neues Kaufsignal generiert. In den nächsten drei bis vier Wochen dürfte das Papier die alten Hochs angreifen können. Zalando werde auch nach der Pandemie ein großer Profiteur des Digitalisierungstrends hin zum E-Commerce sein. Deswegen gilt es hier, die Zalando-Aktie bei Rücksetzern aufzustocken, mit dem nächsten Kursziel bei 100 Euro, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Zalando-Aktie: