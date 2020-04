Mit Material von dpa-AFX



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (16.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Der Modehändler Zalando sei wegen der Corona-Pandemie im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) dürfte in einer Spanne von 90 bis 110 Millionen Euro liegen, habe das Unternehmen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen in Berlin mitgeteilt. Ein Jahr zuvor habe Zalando hier noch einen Gewinn von 6,4 Millionen Euro erwirtschaftet.Zalando habe wegen einer sinkenden Nachfrage ab März ein niedrigeres Umsatzwachstum verzeichnet, zudem habe das Unternehmen 40 Millionen Euro auf den Warenbestand abschreiben müssen. Der Umsatz sei dank guter Geschäfte im Januar und Februar noch um 10,1 bis 11,6 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Die liquiden Mittel habe das Unternehmen auf gut eine Milliarde Euro beziffert. Die endgültigen Zahlen werde Zalando am 7. Mai vorlegen."Hinter uns liegt ein herausforderndes Quartal. Dennoch ist es uns gelungen, weiter zu wachsen. Die ersten Wochen im April lassen uns optimistisch auf das zweite Quartal blicken. Wir haben die richtigen Antworten gefunden, um den finanziellen Erfolg unseres Unternehmens in diesen unruhigen Zeiten abzusichern und auf unserer starken Positionierung im Markt aufzubauen", habe Zalando-CFO David Schröder gesagt.Derweil habe Zalando angekündigt, den Ausbau seines Plattformgeschäft in diesem Jahr beschleunigen zu wollen. Mit mehreren neuen Initiativen wolle das Unternehmen Modemarken und Einzelhändler während der durch das Coronavirus ausgelösten Krise unterstützen. Dadurch könnten sich Partner leichter mit der Zalando-Plattform verbinden und so die mittlerweile 32 Millionen aktiven Kunden erreichen, so Zalando."Der Aktionär" glaube auch, dass sich durch Corona der Wandel von offline zu online weiter beschleunigen werde. Zalando gelte zudem als Übernahmekandidat, was die Aktie darüber hinaus attraktiv mache. Zuletzt habe die Aktie bereits eine rasante Aufholjagd hingelegt.Marion Schlegel rät bei der Zalando-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 16.04.2020)