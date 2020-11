Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

87,82 EUR -0,3% (05.11.2020, 14:56)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

87,86 EUR -0,41% (05.11.2020, 14:42)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (05.11.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL).Die erstmals veröffentlichten Ergebniskennzahlen für das Q3/2020 (u.a. bereinigtes EBIT: 118,2 (Vj.: 6,3) Mio. Euro) hätten die Analystenschätzung (u.a. bereinigtes EBIT: 75,1 Mio. Euro) und den Marktkonsens (u.a. bereinigtes EBIT: 51,0 Mio. Euro) übertreffen können. Die endgültigen Zahlen für das Bruttowarenvolumen (GMV; +30% y/y) und den Konzernumsatz (+22% y/y) hätten den vorläufigen Zahlen entsprochen. Positiv werte Lusebrink die Verbesserung der Profitabilität (u.a. bereinigte EBIT-Marge: +6,0 Pp). Der Ausblick für 2020 (u.a. GMV: +25% bis 27% y/y; bereinigtes EBIT: 375 bis 425 Mio. Euro) sei bestätigt worden. Zudem habe CFO Schröder auf der Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung von einer guter Entwicklung im Oktober und der Erwartung eines starken Q4 berichtet.Lusebrink erachte den Ausblick für komfortabel erreichbar. Des Weiteren solle das Connected-Retail-Programm in 2021 deutlich ausgebaut werden, was der Analyst positiv werte. Die Q3-Zahlen würden seines Erachtens eindrucksvoll zeigen, dass das Geschäftsmodell und die Strategie von Zalando (u.a. Ausbau des margenstarken Plattformgeschäfts) weiterhin intakt seien. Lusebrink hebe seine EPS-Erwartung für 2020 (0,95 (alt: 0,92) Euro) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: