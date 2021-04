Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

88,26 EUR -5,36% (21.04.2021, 10:12)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

88,30 EUR -0,02% (21.04.2021, 09:57)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (21.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL).Zalando habe nach Eckdaten in Q1/2021 das Bruttowarenvolumen (GMV; Gesamtausgaben von Kunden auf der Zalando-Plattform) um 54,5% bis 56,5% auf 3,13 bis 3,17 (Vj.: 1,99; Analystenerwartung: 3,02; Marktkonsens: 2,99) Mrd. Euro gesteigert. Der Umsatz habe um 46% bis 48% auf 2,22 bis 2,26 (Vj.: 1,52; Analystenerwartung: 2,18; Marktkonsens: 2,21) Mrd. Euro zugelegt und das bereinigte EBIT erwarte Zalando bei 80 bis 100 (Vj.: -98,6; Analystenerwartung: +49; Marktkonsens: +41) Mio. Euro. Ursächlich für das Übertreffen der Markterwartungen seien nach Unternehmensangaben ein besser als erwarteter Start in die Frühjahr-Sommer-Saison sowie eine unerwartet niedrige Retourenquote gewesen.Mit den nach Meinung des Analysten überzeugenden Eckdaten liege Zalando nach dem Q1 deutlich über der Guidance für das Geschäftsjahr 2021 (GMV: +27% bis +32% y/y; Umsatz: +24% bis +29% y/y), weshalb er diese nun als konservativ erachte und im weiteren Jahresverlauf eine Anhebung für wahrscheinlich halte. Seine Prognosen für 2021 (u.a. EPS: 1,08 (alt: 0,98) Euro) und 2022 (u.a. EPS: 1,38 (alt: 1,31) Euro) hebe der Analyst an. Die Q1-Eckdaten und dabei insbesondere die unerwartet dynamische Entwicklung des GMV würden seines Erachtens das große Potenzial des Geschäftsmodells und der Strategie von Zalando (Ausbau des margenstarken Plattformgeschäfts; Zalando als führende Anlaufstelle für Mode) zeigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: