Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Zalando SE": Keine vorhanden.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

91,34 EUR +4,63% (01.06.2021, 16:24)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

91,24 EUR +4,37% (01.06.2021, 16:13



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (01.06.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) zu kaufen.Im März 2021 seien die Einzelhandelsumsätze in Deutschland laut Destatis gegenüber dem Februar 2021 preisbereinigt um 7,7% gestiegen. Im Januar und Februar seien im stationären Facheinzelhandel aufgrund von Lockdown-Maßnahmen noch hohe Einbußen zu verzeichnen gewesen, ehe im März allmähliche Lockerungen eingesetzt hätten. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz in allen Branchen höher als im Lockdown-Monat März 2020 gewesen. So sei die Untergruppe Kleidung wieder zu Wachstum zurückgekehrt (+27,3%Y/Y), auch der sonstige Einzelhandel (u.a. Waren- und Kaufhäuser, +23,0%Y/Y) habe wieder zulegen können. Die stärksten Zuwächse habe weiterhin der Internet- und Versandhandel geliefert (März: +42,9%Y/Y, Q1: +38,0% Y/Y).Im Euroraum (ER19) sei das Absatzvolumen (saisonbereinigt) im März 2021 laut Schätzungen des statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) um 2,7%M/M gestiegen. In der EU28 sei das Volumen im entsprechenden Zeitraum um 2,6%M/M gestiegen. Die Untergruppe Non-Food (exkl. Kraftstoffe) habe mit +4,6%M/M (ER19) bzw. +4,2% M/M (EU28) die höchsten Zuwächse gezeigt.Der Bedeutungszuwachs von Online-Marktplätzen im Internet werde durch Erhebungen des Handelsverbands Deutschland (HDE) verdeutlicht: Seien die Aktivitäten stationärer Händler im Onlinehandel in 2020 gestiegen, sei gleichzeitig der Anteil der Händler mit eigenem Onlineshop gesunken. Diese Entwicklung habe sich, begünstigt durch die breit angelegten Lockdown-Maßnahmen, bei Zalando widergespiegelt, wo besonders das Plattformgeschäft starke Impulse gesetzt habe. Insgesamt sei das Bruttowarenvolumen in Q1 um 55,6% auf EUR 3.154,2 Mio. geklettert. Davon hätten 40% aus dem Partnerprogramm und Connected Retail gestammt. Die Konzernerlöse hätten im selben Zeitraum um 46,8% auf EUR 2.237,8 Mio. angezogen. Bei einer wachsenden Zahl an Kunden (+30,9% auf 41,8 Mio.) sei auch deren Aktivität gestiegen. Dies habe sich in einem steileren Anstieg der Seitenaufrufe (Site-Visits) um 50,2% sowie im Wachstum der Bestellungen um 51,1% auf 56 Mio. gezeigt. Der Onlinehandel mit Mode habe im Vergleich zu Medien und Elektronik eine geringe Marktdurchdringung erreicht.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Zalando-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute EUR 105,00. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link