Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

34,14 EUR -7,55% (07.06.2022, 14:49)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

34,01 EUR -7,08% (07.06.2022, 14:35)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (07.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Zalando verliere am Dienstag sechs Prozent und habe ihre Gewinne von zuletzt schon wieder nahezu komplett abgegeben. Seit Jahresanfang stehe ein Minus von 50 Prozent zu Buche - einzig Delivery Hero sei noch schlechter (-60 Prozent). Negative Nachrichten aus Großbritannien würden auf die Stimmung drücken.In Großbritannien sei der BRC-Einzelhandelsumsatz (BRC = British Retail Consortium) auch im Mai um 1,5 Prozent gesunken. Es sei der zweite Rückgang in Folge gewesen. Damit sei klar: Die enorme Preissteigerung setze den Unternehmen zu, da die Konsumenten ihr Geld zusammenhalten würden.Die Börse befürchte die gleiche Entwicklung auch in den anderen Ländern. Somit habe sich das Sentiment bei Zalando wieder eingetrübt und bedeutende Gleitende Durchschnitte seien wieder weiter weggerückt: Der GD50 verlaufe aktuell bei 39,33 Euro, der GD100 bei 48,75 Euro.Bei Zalando dürfte es volatil weitergehen. Ein Kauf drängt sich derzeit nicht auf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link