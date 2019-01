Börsenplätze Zalando-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

26,84 EUR +2,44% (08.01.2019, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

26,95 EUR +2,74% (08.01.2019, 16:01)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (08.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Selten sei ein Highflyer an der Börse so schnell und so brutal in Ungnade gefallen wie im vergangenen Jahr Zalando. Doch plötzlich laufe es wieder für die Aktie. "Der Aktionär" habe in der vergangenen Ausgabe mit dem Tipp ein gutes Timing bewiesen, das Plus sei mittlerweile zweistellig. Der Markt setze offenbar auf eine Übernahme.Da sei sie, die von den antizyklischen Marktteilnehmern sehnsüchtig erwartete Gegenbewegung bei Zalando. Seit der Empfehlung des "Aktionär" vom vergangenen Mittwoch liege die Aktie bereits 19,4% im Plus. Die Frage, die sich alle stellen würden: nachhaltige Trendwende oder doch nur Strohfeuer?Den Boost habe die Aktie zu einem wesentlichen Teil Dongxii-Gründer Marcel Münch zu verdanken. Der Start-up-Experte habe vor wenigen Tagen im "Handelsblatt"-Interview erklärt: "Zalando ist ein Übernahmekandidat." Der Online-Modehändler sei nicht nur wegen des Zugangs zu 25 Mio. Endkunden interessant. "Derzeit ist Zalando an den Aktienmärkten auch relativ günstig bewertet."Gerade für Alibaba würde sich die Übernahme lohnen, würden die Chinesen doch in Europa richtig Gas geben wollen. Für H&M wäre ein Kauf ebenfalls sinnvoll, könnten die Schweden doch so eine Online-Macht werden und die Probleme des Offline-Geschäfts kompensieren.Wer der Empfehlung des "Aktionär" gefolgt ist, kann nach einem Plus von 19% durchaus Teilgewinne realisieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Der Stopp sollte man auf 21,50 Euro nachziehen. (Analyse vom 08.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link