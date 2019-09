Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Zalando-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

40,94 EUR -0,15% (18.09.2019, 11:11)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

41,03 EUR +0,51% (18.09.2019, 11:17)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (18.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Aktienplatzierung habe am Dienstag die rasante Aufholjagd der Zalando-Aktien jäh gestoppt. Am Mittwoch würden die geschockten Zalando-Aktionäre ihre Wunden lecken und sich von den hohen Kursverlusten erholen. Die Frage, die sich der Markt stelle: Sei die Investmentstory des Onlinehändlers jetzt erst einmal vorbei?Kinnevik verkaufe - und der Zalando-Kurs bebe. Der schwedische Großaktionär habe ein Paket von gut 13 Millionen Aktien platziert und damit rund 558 Millionen Euro erlöst. Die Folge: Die Zalando-Aktie sei am Dienstag um zehn Prozent gecrasht.Sei es das jetzt gewesen? Vorerst ja. Kinnevik habe sich verpflichtet, in den kommenden sechs Monaten keine weiteren Aktien aus dem eigenen Bestand zu verkaufen. Zalando passe weiter sehr gut ins Kinnevik-Beteiligungsportfolio, habe ein Sprecher des Investors gesagt.Klinge gut, trotzdem sei unklar, was nach den sechs Monaten passiere. Kinnevik halte noch 26 Prozent der Zalando-Aktien. Ein Händler habe dies zurecht ein "Damoklesschwert, das als Aktienüberhang latent auf dem Kurs lastet" genannt.Zalando biete nach wie vor eine aussichtsreiche Investmentstory, wäre da nicht das Damoklesschwert Kinnevik. Wer die Belastung möglicher Aktienverkäufe des Großaktionärs aushalten kann, bleibt bei Zalando dabei, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2019)Mit Material von dpa-AFX