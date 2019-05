Börsenplätze Zalando-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

40,62 EUR -3,15% (02.05.2019, 15:22)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

40,64 EUR -3,08% (02.05.2019, 15:28)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (02.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Der Onlinehändler Zalando habe dank der Bestellfreudigkeit seiner Kunden den Umsatz im ersten Quartal deutlich gesteigert. Dabei sei sowohl die Zahl der Kunden als auch die Zahl der Bestellungen gestiegen. Die Aktie knicke am Donnerstag ein, verliere über 3%. Sei es das mit Zalandos Super-Rally an der Börse gewesen?Zalando habe die Erlöse im ersten Quartal um 15,2 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro gesteigert. Das Bruttowarenvolumen sei um knapp ein Viertel auf 1,8 Milliarden Euro gewachsen. Zalando habe dies mit der positiven Entwicklung der Partnerprogramme begründet.Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe sich von 0,4 Millionen auf 6,4 Millionen Euro verbessert. Dabei habe Zalando auch von geringeren Rabatten profitiert. Netto sei jedoch wie im Vorjahr ein Verlust verblieben: Der sei unter anderem wegen höherer Investitionen leicht von 15,1 Millionen auf 17,6 Millionen Euro gestiegen.Zalando war heiß gelaufen - Teilgewinne mitzunehmen ist deswegen eine gute Idee, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link