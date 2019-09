Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (18.09.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL).Der Großaktionär Kinnevik habe 13,13 Mio. Zalando-Aktien verkauft (Anteil von 5,2% am Grundkapital von Zalando). Der Bruttoerlös für Kinnevik belaufe sich auf 558 Mio. Euro, was rechnerisch 42,50 Euro je Zalando-Aktie entspreche und einen Abschlag von ca. 7% auf den Schlusskurs vom Montag (16.09.: 45,47 Euro) bedeute. Durch den Aktienverkauf sinke die Beteiligung von Kinnevik auf 25,8% (zuvor: 31,0%). Für das restliche Aktienpaket habe sich Kinnevik zu einer Haltefrist von sechs Monaten verpflichtet.Aus Sicht des Analysten sei der Anteilsverkauf von Kinnevik nachvollziehbar und eher Timing- (so habe die Zalando-Aktie in der Nähe ihres Allzeithochs notiert; 01.08.2019: 47,23 Euro) und strategischen Gesichtspunkten (Diversifizierung des Beteiligungsportfolios) geschuldet als durch Zweifel am Geschäftsmodell von Zalando begründet. So sei Kinnevik bereits seit 2010 bei Zalando engagiert und dürfte damit hohe Gewinne durch den Anteilsverkauf realisiert haben.Die Zalando-Aktie habe mit einem deutlichen Kursrückgang (17.09.: -10%) auf den Teilausstieg von Kinnevik reagiert, was der Analyst neben dem Discount von rund 7% beim Verkauf durch Kinnevik auch auf Spekulationen zurückführe, dass sich der Großaktionär nach dem Ende der Haltefrist von weiteren Zalando-Aktienpaketen trennen könnte. Er sehe das Geschäftsmodell von Zalando weiterhin als intakt an. Der Plan des Unternehmens, den Ausbau des margenstarken provisionsbasierten Plattformgeschäfts (Partnerprogramm) zu forcieren und Zalando als führende Anlaufstelle für Mode zu etablieren, sollte langfristig weiterhin deutliches Potenzial für eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität bieten. Kurz- und mittelfristig (bis 2021) belaste der Plan (hohe Investitionen) jedoch die Profitabilität.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: