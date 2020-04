XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

41,48 EUR -1,24% (23.04.2020, 09:54)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

41,25 EUR -2,41% (23.04.2020, 10:12)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (23.04.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Erleichterung nach Quartalsbericht - AktienanalyseBereits Ende März hatte Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) schwierige Geschäfte in Aussicht gestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Angesichts des Shutdowns in vielen Ländern würden sich die Kunden mit Online-Modekäufen zurückhalten, habe der Konzern seine Aktionäre wissen lassen. Daher habe Zalando ein deutlich schlechteres erstes Quartal erwartet. Zudem sei der Konzern nicht davon ausgegangen, die Prognose für das laufende Jahr erreichen zu können. Hier seien die Berliner bislang von einem Umsatzplus von 15 bis 20 Prozent für 2020 ausgegangen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sollte bei 225 Mio. bis 275 Mio. Euro liegen.Als der Onlinemodehändler nun den Bericht für die ersten drei Monate 2020 vorgelegt habe, hätten Börsianer erleichtert reagiert. Denn es sei noch Schlimmeres erwartet worden. Das Minus beim EBIT dürfte zwischen 90 Mio. und 110 Mio. Euro liegen. Im Vorjahr sei hier noch einen Gewinn von 6,4 Mio. Euro angefallen. Zalando habe wegen einer sinkenden Nachfrage ab März ein niedrigeres Umsatzwachstum verzeichnet, zudem habe das Unternehmen 40 Mio. Euro auf den Warenbestand abschreiben müssen. Der Umsatz sei dank guter Geschäfte im Januar und Februar noch um 10,1 bis 11,6 Prozent auf gut 1,5 Mrd. Euro gestiegen. Vor allem der optimistische Ausblick habe für Erleichterung gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: