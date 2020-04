Börsenplätze Zalando-Aktie:



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (17.04.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) von 38 Euro auf 46 Euro an.Zalando habe nach Eckdaten in Q1/2020 das Bruttowarenvolumen (GMV) um 13,1% bis 14,6% auf 1,98 bis 2,00 (Vj.: 1,75) Mrd. Euro und den Umsatz um 10,1% bis 11,6% auf 1,52 bis 1,54 (Vj.: 1,38) Mrd. Euro erhöht und die Analystenprognosen (1,87 Mrd. Euro bzw. 1,44 Mrd. Euro) übertroffen. Die Zahl der aktiven Kunden habe sich um 17% y/y auf 32 Millionen erhöht. Für positiv erachte Lusebrink v.a., dass nach einer rückläufigen Entwicklung des GMV im März (ab dem 09.03.: -8% y/y), im April (erste zwei Wochen) wieder ein Anstieg erreicht worden sei. Ergebnisseitig (bereinigtes EBIT) erwarte der Online-Modehändler eine deutliche Verschlechterung (-90 bis -110 (Vj.: +6,4) Mio. Euro), bedingt u.a. durch Sonderabschreibungen von 40 Mio. Euro auf den Warenbestand.Als Reaktion auf die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie und um die finanzielle Stabilität zu sichern, habe Zalando Einsparungen (250 Mio. Euro u.a. beim Marketing und den Gemeinkosten) sowie eine Kürzung der Investitionen um 100 Mio. Euro angekündigt, wolle aber auf Entlassungen verzichten und keine staatlichen Kredite in Anspruch nehmen. Lusebrink sehe angesichts liquider Mittel von 1,03 Mrd. Euro per Ende März 2020 nach wie vor keine Liquiditätsprobleme bei Zalando. Seine EPS-Prognosen (2020: 0,09 (alt: 0,21) Euro; 2021: 0,63 (Vj.: 0,58) Euro) passe der Analyst an.Die Zalando-Aktie habe positiv auf die Zahlenvorlage reagiert (16.04.: +6%), was Lusebrink v.a. auf die Erholung beim GMV im April (erste zwei Wochen) zurückführe. Seines Erachtens sei das Geschäftsmodell von Zalando (Ausbau des margenstarken Plattformgeschäfts; Zalando als führende Anlaufstelle für Mode) weiter intakt, auch wenn es derzeit durch die noch nicht absehbare Dauer der Covid-19-Pandemie unter Stress stehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link