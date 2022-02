Aus charttechnischer Sicht sei es jetzt elementar, dass die Unterstützung bei 60 Euro halte. Ein positiveres Umfeld für Stay-at-home vorausgesetzt, könnte die Aktie schnell bis 70 Euro Boden gutmachen. Das KGV von 59 für 2022 gehe für einen Wachstumswert mit einer dominanten Position in einem extrem aussichtsreichen Markt in Ordnung - zumal es 2023 auf 43 zurückgehe. Ergo: Bei Zalando sei viel Negatives im Kurs eingepreist. Kann das Unternehmen bei Zahlen und Ausblick überzeugen, stehen die Chancen für den Beginn einer Aufholjagd gut, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Zalando-Aktie. (Analyse vom 16.02.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Börse hake die Pandemie ab. 2022 habe der Solactive Stay at Home elf Prozent eingebüßt, während der S&P 500 Hotels, Resorts & Cruise Lines 9,5 Prozent im Plus liege. Zalando, lange Zeit Highflyer am Markt, sei um 40 Prozent gecrasht. Nun würden die Anleger gespannt auf die Q4-Zahlen und den Ausblick warten.Zalando werde am 1. März die Bücher öffnen und die Bilanz für das vierte Quartal präsentieren. Die von Bloomberg befragten Analysten würden einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,37 Euro erwarten, der Umsatz sollte bei 3,1 Milliarden Euro liegen.Noch wichtiger: Der Ausblick auf 2022. Die Analysten würden erwarten, dass Zalando im laufenden Jahr 12,1 Milliarden umsetzen werde. Das EPS sähen sie bei einem Euro.Der Druck auf Zalando steige, stehe nach der Sonderkonjunktur für die E-Commerce-Branche nun das große Reopening für den stationären Handel an. Zuletzt habe der Einzelhandel bereits positive Effekte verbucht, nachdem mehrere Bundesländer die 2G-Regel gekippt hätten.Die Technik solle künftig noch ausgefeilter werden: Digitale Umkleidekabine und Beratung mittels KI würden die Margen kräftig befeuern, da die Retourenquote (im Bekleidungshandel liege sie bei fast einem Drittel!) auf diese Weise massiv sinken würde.Das überzeuge auch die Analysten, von denen 24 Zalando zum Kauf empfehlen würden. Sieben würden "halten", nur vier "verkaufen" sagen. Das Kursziel liege im Schnitt bei 89,38 Euro, was ein Potenzial von 42 Prozent bedeute.