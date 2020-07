Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (13.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zalando sei einer der deutschen Corona-Profiteure. Leergefegte Einzelhandelsgeschäfte in den Toplagen der Innenstädte würden das Geschäft bei Deutschlands führendem Online-Modehändler florieren lassen. Eine aktuelle Einschätzung der Deutschen Bank treibe die Aktie von Zalando zu Beginn der neuen Woche weiter gen Norden.Das klinge fantastisch in den Ohren von Zalando-Aktionären: Die Deutsche Bank habe Zalando bei einem auf 84 Euro verdoppelten Kursziel von "hold" auf "buy" hochgestuft. Die Plattformstrategie des Onlinehändlers nehme Fahrt auf, habe Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie nach einem Analystenwechsel geschrieben. Den Partner-Programmen werde aktuell noch deutlich zu wenig Wert beigemessen.