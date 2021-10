Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

77,12 EUR -1,03% (04.10.2021, 14:11)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

77,06 EUR -0,23% (04.10.2021, 13:56)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (04.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Betreibers der Online-Plattform für Mode Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Mitgliedschaft im DAX habe Zalando nur Verluste eingebracht. Am Montag setze der Titel seine Talfahrt fort, verliere ein halbes Prozent und nähere sich der Unterstützungszone zwischen 73,80 und 76 Euro. Schaue man sich die Dynamik der Abwärtsbewegung an, könne es sehr gut sein, dass der Support nicht halte.Grund für die jüngsten Verluste: RBC-Analystin, Sherri Malek, habe das Kursziel für Zalando von 121 auf 119 Euro gesenkt. In ihrer Studie habe sie auf eine offensichtlich volatile und verzögerte Erholung der Modenachfrage, steigende Lohnausgaben und anhaltend hohe Frachtkosten verwiesen.Sollte nun die Marke von 76 Euro reißen, würde Zalando wohl schnell bis auf 70 Euro abverkauft werden. Würden auch diese Marken versagen, gehe der Blick in Richtung 65 und dann 60 Euro. Dort verlaufe jeweils eine horizontale Unterstützung.Der Zalando-Chart sei schwer angeschlagen. Weitere Verluste seien aktuell wahrscheinlicher als ein Rebound. Die Aktie sei unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen. Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Zalando-Aktie. (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link