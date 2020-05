Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



07.05.2020



53,10 EUR +8,92% (07.05.2020, 13:18)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Internet-Modehändler Zalando rechne im laufenden Jahr trotz der Corona-Krise mit einem deutlichen Umsatzanstieg. Die Erlöse dürften 2020 um zehn bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 6,5 Milliarden Euro zulegen, habe das Unternehmen bekannt gegeben. Die Aktie gebe Vollgas und markiere ein neues Rekordhoch.Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sollten im Gesamtjahr zwischen 100 bis 200 (2019: 225) Millionen Euro herauskommen. Damit lägen die neuen Vorgaben zwar deutlich unter den ursprünglich im Februar ausgerufenen und dann wegen der Corona-Krise zurückgezogenen Ziele, aber deutlich über dem, was Experten zuletzt erwartet hätten.Dies sorge an der Börse für deutliche Kursgewinne. Die Aktie klettere am Vormittag um 11% auf 53 Euro.Im ersten Quartal 2019 habe Zalando operativ noch rund sechs Millionen Euro verdient.Mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch habe Zalando ein starkes Kaufsignal geliefert. Seit der "Aktionär"-Empfehlung von Mitte März liege die Aktie nun 64 Prozent im Plus. Momentum ausnutzen, dabeibleiben, rät Andreas Deutsch. (Analyse vom 07.05.2020)Mit Material von dpa-AFX