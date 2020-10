Ebenfalls vor einer Übernahme solle auch der niederländische Telekomkonzern KPN (ISIN: NL0000009082, WKN: 890963, Ticker-Symbol: KPN) (ADR nachbörslich: +15,9%) durch die Private-Equity-Firma EQT (ISIN: SE0012853455, WKN: A2PQ7G, Ticker-Symbol: 6EQ) (+0,7%) stehen. Hier stünden jedoch beträchtliche Hürden im Raum. So müsse die niederländische Regierung einem möglichen Deal zustimmen.



Die Corona-Pandemie habe beim Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in Q3 voll eingeschlagen. Als Folge habe der Konzern hohe Abschreibungen und umfangreiche Umstrukturierungen vermelden müssen. Das Unternehmen habe für das Gesamtjahr 2020 einen Umsatz und ein Betriebsergebnis unter dem aktuellen Analystenkonsens prognostiziert. Die Aktie sei mit einem Minus von 3,8% der schwächste DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wert gewesen.



Morgen beginne in den USA so richtig die Berichtssaison, u.a. würden die Großbanken JPM (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) sowie auch Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) und Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) jeweils ihre Q3-Geschäftsszahlen veröffentlichen. (12.10.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie des deutschen Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (+3,2%) stieg am Freitag nach einer neuerlichen Anhebung der Ganzjahresprognose 2020 auf ein neues Allzeithoch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Halbleiterhersteller Xilinx (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) (+14,1%) habe von Übernahmespekulationen durch AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) (-3,9%) profitiert, dessen Geschäftsmodell sich dadurch in Richtung Netzwerktechnik (5G) und künstlicher Intelligenz diversifizieren würde.