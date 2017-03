Börsenplätze Zalando-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

36,975 EUR -1,24% (02.03.2017, 09:12)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

36,966 EUR -1,49% (02.03.2017, 09:28)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Die Zalando SE bietet ihren Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Rückversand. Das Sortiment reicht von weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit drei zentralen Logistikzentren in Deutschland ermöglicht die effiziente Versorgung aller Kunden in ganz Europa. Die Zalando SE ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik ihren Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 160 Millionen Besuche, von denen im zweiten Quartal 2016 rund 65 Prozent von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 18,8 Millionen. (02.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktie: Online-Modeversandhaus will seine Servicequalität in Skandinavien steigern - AktienanalyseMit dem Weihnachtsgeschäft konnte der Online-Versandhändler Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) im vierten Quartal 2016 erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro pro Quartal erreichen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe der Umsatz somit um bis zu 26 Prozent auf bis zu EUR 1,086 Mrd. gesteigert werden können.Für das Jahr 2016 habe ein Gesamtumsatz zwischen EUR 3,633 und EUR 3,642 Mrd. generiert werden können, was einem Plus von rund 23 Prozent entspreche. Das EBIT habe auf ein Ergebnis zwischen EUR 202 Mio. und EUR 225 Mio. weiterhin in etwa verdoppelt werden können.Dem CO-Vorstandsvorsitzenden Rubin Ritter zufolge solle das Unternehmen diese Wachstumsrate auch in Zukunft weiter anpeilen. Gerade in den nordischen Ländern solle, durch den Bau eines neuen Logistikzentrums in Schweden, die Lieferzeit von derzeit bis zu fünf Tagen auf maximal zwei reduziert werden.Um Zielgruppen für Werbekunden genauer definieren zu können, hätten der ProSiebenSat1.-Vermakter SevenOne Media und Zalando Media Solutions eine strategische Kooperation vereinbart. So sollten dem digitalen Inventar von ProSiebenSat.1 die anonymisierten (aktiven) Nutzerdaten von Zalando zugeführt werden.Werbekunden sollten so die Möglichkeit haben, ihre Kampagnen nicht nur auf Alter und Geschlecht der Plattform-Nutzer auszurichten, sondern beispielsweise auch deren Modebewusstsein und Kaufkraft.Die Zalando-Aktie notiere aktuell bei EUR 37,52 bei einem durchschnittlichen Kursziel von EUR 42,14 (Bloomberg). Die Marktkapitalisierung liege bei EUR 9,274 Mrd. und das Kurs/Gewinn-Verhältnis betrage 72,15. Bei Bloomberg empfehlen 16 Analysten den Kauf der Zalando-Aktie, acht raten zum Halten und zwei zum Verkauf, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 02.03.2017)