Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Zalando könne die Anleger mit seiner Krisen-Strategie überzeugen - die Aktie präsentiere sich weiterhin stark. Am Dienstag gewinne das Papier zwei Prozent und klettere über die 40-Euro-Marke. Wer der Empfehlung des AKTIONÄR vor drei Wochen gefolgt sei, liege nun 25 Prozent im Plus.Der Online-Modehändler wolle mit einem millionenschweren Sparprogramm die Auswirkungen der Corona-Pandemie abmildern. Die Kostensenkungen sollten sich auf 350 Millionen Euro belaufen.Das Unternehmen sei von einer sinkenden Kauflust der Verbraucher im Zuge der Pandemie erheblich betroffen und habe in der vergangenen Woche sinkende Ergebnisse für das Q1 angekündigt und zudem seine Prognose für das laufende Jahr zurückgezogen.Ziel sei es, Entlassungen zu vermeiden.Zalando erwarte, dass die aktuelle Situation "den Wandel von offline zu online beschleunigt". Dieser Ansicht sei auch DER AKTIONÄR. Viele Kunden würden in den nächsten Wochen womöglich weiterhin den Kontakt zu anderen Menschen so gut es gehe meiden und lieber online bestellen, als in der Stadt shoppen zu gehen. Mit einem 2021er-KGV von 61 sei der MDAX-Titel angesichts des enormen Wachstumspotenzials günstig zu haben. Der Börsenwert belaufe sich auf gerade einmal zehn Milliarden Euro, was Zalando zum Übernahmekandidaten mache.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt bullish. (Analyse vom 14.04.2020)