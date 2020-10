Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät zum Kauf der Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL).Der Onlinehandel boome zwar, allerdings gebe es für die Unternehmen nach wie vor einen Haken: die hohe Retourenquote, die auf Kosten der Margen gehe. Zalando setze beim Kampf gegen die vielen Rücksendungen nun auf Top-Technik: Die Berliner hätten das Schweizer 3D-Body-Scan-Startup Fision übernommen.Fision habe eine Body-Scanning-App und virtuelle Umkleidekabine entwickelt, die Kunden dabei helfen solle, Kleidung in der richtigen Größe zu finden. Das helfe laut Zalando aber nicht nur den Kunden, sondern auch den Herstellern: "Sie können besser verstehen, wie gut ihr Sortiment auf die Größe und Passform ihrer Zielgruppe zugeschnitten ist und langfristig ihre Produktion darauf ausrichten".Bereits seit vier Jahren beschäftige sich Zalando intensiv damit, eine Lösung für das Retourenproblem zu finden. "Größensysteme unterscheiden sich zum Teil gravierend von Marke zu Marke, in verschiedenen Kategorien und Ländern", so das Unternehmen. Das verunsichere die Kunden und führe zu Rücksendungen, die vermeidbar seien.Gelinge es Zalando, die Retourenquote deutlich zu senken, dürfte die Profitabilität der Berliner durch die Decke gehen. Neue Rekordhochs der Aktie seien nur eine Frage der Zeit.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät die Zalando-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 19.10.2020)