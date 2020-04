An gleicher Stelle hätten die Analysten in der Vorwoche von den knapp werdenden Lagerkapazitäten infolge der global eingebrochenen Ölnachfrage und hohen Produktionsraten berichtet. Zur Einordnung des Preissturzes helfe die Besonderheit des US-Terminhandels, der die Futures-Besitzer anders als beim europäischen Brent zur physischen Abnahme des Öls verpflichte. Vor dem Auslaufen eines Futures entstehe entsprechend regelmäßig Verkaufsdruck, der aktuell jedoch auf eine extrem geringe Nachfrage getroffen habe. Zusammen mit den knappen Lagerkapazitäten habe dies eine toxische Mischung gebildet, in der insbes. der Notverkauf großer Positionen des Ölfonds USO zu den Negativpreisen geführt habe.



Bei ebenfalls hohen Futures-Positionen reiner Finanzinvestoren in den Kontrakten der nächsten Liefermonate seien erneute Negativpreise durchaus möglich, jedoch nicht unbedingt wahrscheinlich. Weitere Preisabschläge seien bei den fortwährend schlechten Fundamentaldaten indes nicht auszuschließen. Die ab Mai beginnende Angebotsdrosselung der OPEC+ sollte das Überangebot zumindest verringern.



In den USA würden zudem diverse kurzfristige Stützungsmaßnahmen für die Ölindustrie und - Preise diskutiert. Im Auge behalten werden müssten zudem die Entwicklungen im Persischen Golf. US-Präsident Trump sei mit aggressiven Anweisungen an die US-Marine nicht weit von einer Kriegserklärung gegen den Iran entfernt. Ein Konflikt im Herzen der globalen Ölförderung würde den Preisen Unterstützung bieten. Für eine nachhaltige Preiserholung bedürfe es jedoch vor allem eines: Einer Erholung der Ölnachfrage. In ihrem Basisszenario würden die Analysten entsprechend mittelfristig steigende Notierungen erwarten. (27.04.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vergangene Woche wird in die Geschichte des Ölmarktes eingehen, so die Analysten der Nord LB.Die Terminkurse für WTI-Lieferungen im Mai seien am Montag, 20.04.2020, rasant abgestürzt und hätten die bisher undenkbare Null-Dollar-Grenze durchschlagen. Im Minimum habe das Fass bei USD -37,63 gehandelt, ehe sich die Notierungen im Wochenverlauf wieder "normalisierten". Dennoch würden deutliche Preisabschläge zurückbleiben. Am Spotmarkt habe das Barrel WTI am Freitag bei USD 17,25 geschlossen (-4,5% auf Wochensicht). Brent sei bei USD 22,2 aus dem Handel gegangen (-22,6%).