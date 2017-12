Der Grund für die rückläufige Entwicklung bei weltweiten Fusionen und Übernahmen sind einerseits die Unternehmensbewertungen, andererseits die Geschäftsentwicklungen in den USA. "Nach Jahren des ‚billigen Geldes‘ in den Vereinigten Staaten sowie Europa sind viele Mittel in Aktien und Unternehmensanleihen geflossen. Das hat dazu geführt, dass sich potenzielle Übernahmeziele für Investoren deutlich verteuert haben. Daher haben sich diese Investoren mit einer Kaufentscheidung auch zurückgehalten", sagt Niklas Dürr, Wissenschaftler in der ZEW-Forschungsgruppe "Wettbewerb und Regulierung". Gleichzeitig prüfen die US-Kartellbehörden geplante Unternehmensübernahmen nun doch strenger, als ursprünglich erwartet. "In den USA wird schon von einer ‚Post-Trump-Nervosität‘ gesprochen", erklärt Dürr.



Zunächst wurde davon ausgegangen, dass unter der Trump-Administration die M&A-Regularien laxer ausgelegt würden. "Dies hat sich aber im ersten Jahr seiner Amtszeit nicht bewahrheitet", so Dürr. Vor allem die geplante Übernahme in der US-Medienbranche von Time Warner durch AT&T in Höhe von 85 Milliarden US-Dollar kommt wohl aufgrund von juristischen Streitpunkten mit dem US-amerikanischen Justizministerium vorerst nicht zustande. "Probleme bei einer derart großen Übernahme können bei führenden Managern vor allem in den USA mit Blick auf Deals in ähnlichen Dimensionen zu Zurückhaltung führen. Gerade hier könnte sich also die Trump-Administration als Verhinderer und nicht als Möglichmacher großer Deals erweisen", erläutert Niklas Dürr.



Für das neue Jahr stehen zwei große Übernahmen im Raum. Im amerikanischen Gesundheitsmarkt plant CVS Health Corp. die Übernahme von Aetna Inc. für geschätzte 67 Milliarden US Dollar, um damit zum größten Spieler in der Branche zu werden. Der fusionierte Konzern würde von Krankenversicherungen bis zur Apothekenkette im Gesundheitsbereich alles abdecken. Die noch deutlich größere Übernahme, von der zuletzt viel die Rede war, betrifft die Hersteller von Computerchips. Hier plant das im Großraum Los Angeles ansässige Unternehmen Broadcom seinen Konkurrenten Qualcomm, den weltweit größten Hersteller von Handychips, für schätzungsweise 103 Milliarden US Dollar zu schlucken. Ein erstes Angebot wurde jedoch von Qualcomm zurückgewiesen. Möglicherweise steht hier nun 2018 eine feindliche Übernahme an.



Zum ZEW-ZEPHYR M&A-Volumen-Pro-Deal-Index



Der ZEW-ZEPHYR M&A-Volumen-pro-Deal-Index, den das ZEW und Bureau van Dijk monatlich berechnen, bildet die Entwicklung weltweit abgeschlossener Fusionen und Übernahmen seit Beginn des Jahres 2003 ab. Grundlage der Berechnung des ZEW-ZEPHYR M&A-Volumen-pro-Deal-Indexes sind sowohl die Anzahl als auch die Volumina weltweit abgeschlossener Fusionen und Übernahmen, die in der Zephyr-Datenbank von Bureau van Dijk verzeichnet sind. Der Index beruht auf den monatlichen prozentualen Veränderungsraten des Verhältnisses von Transaktionsvolumen zu Anzahl der Fusionen und Übernahmen, die in volatilitäts- und inflationsbereinigter Form zusammengefasst werden. Verteilt sich in einem Monat das Volumen auf eine höhere Anzahl von Transaktionen, so weist der M&A-Volumen-pro-Transaktion-Index einen geringeren Wert aus, obwohl der summierte Transaktionswert konstant bleibt.



Dadurch gibt der Index sehr viel genauer als eine ausschließliche Betrachtung von Transaktionsvolumina oder Anzahl die Qualität der weltweiten M&A-Aktivitäten wieder. (21.12.2017/ac/a/m)





