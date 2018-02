Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim führt unter rund 350 Volkswirten, Analysten und Fondsmanagern allmonatlich seine Umfrage u. a. zur Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Konjunkturlage in Deutschland und der Eurozone durch, so die Analysten der NORD LB.



Obwohl manche Volkswirte für ihre Prognosen sogar preisgekrönt würden, würden die Indikatoren des ZEW bisweilen als etwas mimosenhaft und damit auch als nicht ganz treffsicher gelten. Die manchmal gar nicht so einfach zu schlagende "naive" Prognose käme im Befragungsdesign der Mannheimer Wirtschaftsforscher bei den Konjunkturerwartungen in einem Saldenwert von null Punkten zum Ausdruck. In diesem Fall wären die Finanzmarktexperten im Durchschnitt nämlich der Auffassung, dass die wirtschaftliche Situation in sechs Monaten so bleibe wie sie gerade sei. Da die Beurteilung der gegenwärtigen Konjunkturlage in Deutschland wohl auch im Februar in der Nähe des im Vormonat erreichten historischen Höchstwertes verbleiben werde, sei also jedes Ergebnis mit einem Positivsaldo so zu interpretieren, dass der Aufschwung zur Jahresmitte gegenüber der augenblicklich schon glänzenden Verfassung nochmals an Tempo zulege. Die Analysten der NORD LB würden glauben, dass sich in den Zahlen des ZEW genau dies dokumentieren werde. Ein leichtes Abflachen der Konjunkturerwartungen sei also kein Grund für einen pessimistischen Ausblick. (16.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.