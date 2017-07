Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den vom ZEW befragten Finanzmarktexperten hat sich im Juli nur sehr dezent eingetrübt, berichten die Analysten der Nord LB.



Die Veränderungen gegenüber dem Vormonat würden sich getrost als vernachlässigbar gering interpretieren lassen. Das daraus ableitbare Konjunkturbild bleibe wie es gewesen sei: Die deutsche Wirtschaft präsentiere sich zur Jahresmitte in glänzender Verfassung. Für die Meinungsbildung in der EZB-Ratssitzung am Donnerstag dürften die heutigen Zahlen noch einmal Argumente für ein sehr positives Bild der Konjunktur in der Eurozone geliefert haben. (18.07.2017/ac/a/m)







