Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind im September erneut gesunken, mit 26,5 Saldenpunkten bleiben die Optimisten jedoch in der Überzahl, so die Analysten der Nord LB.



Die aktuelle Lage werde nur leicht verbessert gesehen, Knappheitsprobleme würden derzeit wie Sand im Getriebe von Industrie und Bau wirken. Unsicherheiten über die Auswirkungen von Delta im kommenden Winter hätten sicher ihr Übriges getan. Somit werde das Wachstum in Q3 vor allem von den Öffnungsschritten im Frühjahr zehren, aber eben geringer ausfallen als ursprünglich erhofft. Für das Gesamtjahr hätten die Analysten ihre BIP-Prognose auf 3,0% reduziert. (07.09.2021/ac/a/m)





